В Гомеле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 81-летием освобождения от оккупации

В почетном списке 26 имен. Те, кто бесстрашно сражался на фронте и, несмотря на все тяготы, смог дожить до наших дней, сохраняют историческую правду для будущих поколений. В их числе – военная медсестра Аэлита Самсонова, которая в 17 лет отправилась в полевой госпиталь, чтобы спасать раненых красноармейцев. Прошла долгий путь до Берлина. Сегодня гомельчанка восхищается тем, как преобразился ее город в мирное время.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны: Город-сад. Чисто, красиво, уютно. Правда, он же был совсем маленький. Вот даже сейчас, когда студентам рассказываю, они не верят. Я когда говорю, что там аэродром был, не верят. Я же сама летала с него в Минск.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Постараемся сегодня дойти до каждого ветерана, пообщаться. Поблагодарить их за ту большую, Великую Победу, за мир, в котором мы живем, за то, что мы сегодня вместе с ними делаем для нашего государства. Особенно для наших детей, для нашей молодежи, которая нуждается именно в той истории, которая сегодня говорит о том, что Беларусь сделала очень много для того, чтобы выстоять и победить.

Прихода Красной армии гомельчане ждали 829 дней. Перед отступлением каратели практически сравняли город с землей – уничтожили более 5 тысяч зданий и нещадно истребляли его жителей. Население уменьшилось в 10 раз, по сравнению с довоенным. Подвиг бесстрашных героев и безвинно павших жертв войны сегодня почтят на митингах у аллеи Героев и площади Восстания.