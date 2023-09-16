Анатолий Ярмоленко стал почётным гражданином Гомеля. Город над Сожем празднует день рождения

Новости Беларуси. Повод прикоснуться к богатой и самобытной истории края. Гомель празднует 881-й день рождения. Личный праздник областной центр встречает с блестящими результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развиваются предприятия, растут жилые микрорайоны, строятся социальные объекты, торговые центры. Для раскрытия научного, творческого, спортивного потенциала созданы все условия. Значительный вклад вносит Гомель и в развитие туристического потенциала страны. Сегодня это и лучший город для ведения бизнеса в Беларуси. Предприятия Гомеля экспортируют почти 40 % выпускаемой продукции.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома: Планы и перспективы у Гомеля большие, амбициозные: и в экономике, и в социальном развитии. Мы обязательно их осуществим до конца года. Прежде всего это социальная инфраструктура, работа в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня мы увидим подарок Гомелю, новую технику (15 единиц), которую мы приобретем, и она будет использована для работы в зимний период. Мы также планируем 7 ноября сдать новобелицкий путепровод – подарок нашим гомельчанам.

Главное богатство региона – люди. Сегодня у каждого гомельчанина есть возможность проявить себя, работая во благо родного города. Лучшие получили заслуженные благодарности. Почетным гражданином Гомеля стал народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Именно в городе над Сожем он начинал свой творческий путь.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Очень много наград у меня есть разного статуса и разных стран, но когда тебе вручает это звание город, в котором я начинал, калісьці першую песню прапеў, это особую значимость имеет. Потому что у нас так: нет в своем доме пророка, и когда признают здесь, значит, ты действительно что-то стоишь.

Город-именинник сегодня особенно атмосферный. Гостей приглашают на фестивали, выставки, концерты, интерактивные площадки. Вечером жителей и гостей Гомеля ждет лазерное шоу на набережной Сожа. Запечатлеть свои воспоминания можно в тематических фотозонах. Завершится день города ярко – фейерверком.