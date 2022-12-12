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Лукашенко – чиновникам: пока не рубанёт Президент топором кому-то по голове, решения вопроса нет

12 декабря 2022 13:34
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Новости Беларуси. Новый директор у Минского моторного завода, руководители в местной вертикали и замы в министерствах. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко – чиновникам: пока не рубанёт Президент топором кому-то по голове, решения вопроса нет-1

Президент согласовал 9 кандидатур на руководящие должности в регионах. Новые главы у Жабинковского, Малоритского, Березовского и Светлогорского районов. Гомельский горисполком возглавит Владимир Привалов, а Олег Корзун займет должность заместителя председателя Мингорисполкома. Также новые замы появятся у Брестского, Могилевского и Гомельского губернаторов. Рецепт успешной работы местных управленцев от президента – все внимание экономике и людям.

Лукашенко – чиновникам: пока не рубанёт Президент топором кому-то по голове, решения вопроса нет-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается людей. Мы пережили 2020 год. Это был для нас хороший урок. Вы все при сем были на разных должностях. Сейчас вы руководители своих районов и областей. Не забудьте эти уроки. Не думайте, что все утихомирилось. Дай бог пройти нам вот этот период в нашей жизни тихо и спокойно. В этом наша задача. Пройдем, если будет работать экономика. Как я часто говорю, вы, пожалуйста, дайте мне экономику, чтобы люди были обеспечены настолько, насколько надо. Чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной. Это ваша задача. И очень чутко и внимательно относитесь к людям. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, как недавно я смотрел: журналисты сделали сюжет по Соколу. Пока не рубанет Президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Если вы приняли решение, проконтролируйте, чтобы это было исполнено. И спрашивайте за исполнение. Тогда вам нужно будет в райисполкоме 15 человек. Но указания руководителя подчиненными ему сотрудниками райисполкома должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Дисциплина – это тот резерв, который мы должны реализовать.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Привалов # Олег Корзун # Фотофакт

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