Ордуханян: БРИКС в будущем – это мощнейший военно-политический союз

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник (Россия):

Появился общий враг. И для Индии, и для Китая. И для нас характерно то, что у нас сейчас вырисовывается, а может быть, уже достаточно четко, наш общий враг. Я сейчас говорю не о стране. Я говорю сейчас об идеологии, конкретно о той политике, которую мы сейчас видим. А вот здесь сейчас, говоря о БРИКС, я бы пошел уже гораздо дальше.

Учитывая те аспекты и характеристики, которые я приписывал к сверхдержаве, я убежден, что БРИКС – это в будущем мощнейший военно-политический союз. Мы придем к этому. Я имел в виду полноценное военно-стратегическое сотрудничество. Я допускаю, что это даже до уровня отношений между Россией и Беларусью. Я убежден, это вопрос времени. Запад нас бросает в объятия друг друга.