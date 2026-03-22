Мы два независимых государства – Рафаэль Ордуханян о формуле успеха Беларуси и России

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник (Россия):

Беларусь сейчас показывает образец взаимоотношений внутри будущего военно-стратегического альянса между крупными державами, сверхдержавами и маленькими странами, небольшими. Сейчас постоянно мы видим, я это вижу по пропаганде вокруг: «Россия поглотит, Китай поглотит, он это сделает». Куча мифов. Беларусь является живым образцом, когда небольшая страна, даже по меркам Европы, страна, которая настолько близка России, действительно, как наши президенты говорили: мы братские народы, но два независимых государства. Независимые государства.

Игорь Позняк, ведущий:

Два государства, одно Отечество. Кажется, так эта формула звучит.

Рафаэль Ордуханян:

Важно, что это независимые государства. Мы существуем вместе. Мы прошли трудный путь. Давайте будем без иллюзий. Были немножко у нас даже другие споры несколько лет тому назад. Но в данной ситуации Беларусь говорит «да». И это пример.