Почему Белый дом меняет отношение к Минску и будет ли встреча Лукашенко и Трампа? Собрали главное

В Минске обсуждали контуры «большой сделки» с американцами. Итог – санкции сняли с двух наших банков, Минфина и калийного трейдера. А Трамп пригласил нашего Президента в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые за 35 лет независимости Белый дом проявляет к Беларуси такой интерес. И дело не только в стратегическом значении Минска (ведь мы не ведем переговоры с США против Китая или России). Но сегодня американская администрация совершает множество ошибок, как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке, и Беларусь, которая хорошо информирована о ключевых конфликтах, может помочь Трампу не втянуться в очередную авантюру. В Минске видят истинные цели американцев – Лукашенко.

Трамп – делец, и большая сделка – это излюбленный внешнеполитический ход. А что в этом плейлисте возможных договоренностей? Прежде всего экономические предпосылки и, как принято говорить сейчас, вопросы гуманитарного сотрудничества. Лукашенко рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Понятно, что Украина уступила место Ирану. Блицкриг не случился, Тегеран продолжает раскручивать свою спираль силового ответа. Над райскими кущами Ближнего Востока, символом современного Эдема, сгущаются тучи и пугающе звучат сирены. А у мировой логистики проблемы. Контроль над Ормузским проливом у Ирана. Теперь в США, очевидно, думают над способами выйти из этой заварушки, сохранив лицо. И геополитический лайфхак Джон Коул в Вашингтон увез из Минска.

Управленческий опыт, политическая дальновидность и смелость харизматичного лидера. Вряд ли Трамп сможет найти такое сочетание «диктаторских» черт в своем окружении. Для многих он лишь 47-й Президент США, а будет ведь и 48-й. Вот такая ловушка у американской демократии. Пустовой: даже в ближайшей команде Трампа далеко не все сторонники, а вокруг Белого дома много лобби. Подробности.

Наш Первый, конечно, дипломатично говорит о том, что Трамп видит в нем сторонника из-за открытой поддержки Лукашенко даже против западного мейнстрима во время выборов. Но это лишь поверхность того айсберга, который способен потопить весь пролиберальный Запад. Причина этой геополитической химии куда глубже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это жулики. Они свою копейку схватили. Война войной в Украине, а видите, не бедные там люди. Почти все население страдает, а верхушка живет хорошо. На войне зарабатывают. Деньги заработали, особняки в Европе купили и все. И пляшут под дудку этих европейцев, а дудки-то нет.

Трамп ревнует к растущему авторитету Глобального Юга. И Трампа брюссельские, а теперь еще и израильские, лоббисты сталкивают как раз с этим Глобальным Югом. А парадокс в том, что именно на Глобальном Юге он может найти себе поддержку. А указать этот путь способен Лукашенко. Американские аналитики давно ведут об этом речь. Президент объяснил, почему не прилетел на Совет мира в Вашингтоне.

Марк Эпископос, политолог (США):

Если время пришло говорить про визит в Вашингтон или про визит в Минск, я не уверен, если мы пока там, но я это ни за что не исключаю в будущем. Белый дом очень ценит то, что Беларусь была очень конструктивным игроком, когда это приводит к урегулированию. Только позволит ли американский истеблишмент состояться этой встрече? Единственную площадку между Западом и Востоком сейчас просто пытаются девальвировать к примитивному обмену экстремистов на отмену санкций. Эти кадры с рабочего кабинета белорусского лидера, как с Ближнего Востока, в медийном топе. Но пускай это будут кадры долгих переговоров, а не коротких взрывов.