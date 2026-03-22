Все как в кино? Рассказываем о работе телохранителей – в Беларуси их всего 10!

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Если вдруг вы нервничаете насчет своей безопасности, то просто знайте: в стране есть кому беспокоиться о вашей личной. Да, на американский манер у нас есть бодигарды. За их помощью может обратиться любой человек, не обязательно для этого быть суперзвездой или крупным бизнесменом. Нужно просто быть готовым заплатить.

Круто, правда? В кино это всегда эффектно – пистолет, темные очки и главный герой, который отважно закрывает собой клиента. Красиво. Голливудские шаблоны и реальность.

Диана Головач, корреспондент:

Услуги персональной охраны в Беларуси оказывают уже 8 лет, только за 2025 год 152 договора. Сотрудники проходят жесткий отбор и постоянные тренировки, чтобы за секунду закрыть собой и эвакуировать клиента.

Профессиональных телохранителей в Беларуси всего 10. Заниматься подобной охранной деятельностью в нашей стране могут лишь специальные службы, созданные при Департаменте охраны МВД. Для секьюрити – особый кастинг. Среди основных требований – стаж в милиции от 5 лет, стрессоустойчивость и рост не ниже 180 сантиметров. Главное отличие телохранителя от рядового сотрудника милиции – в задачах, которые он выполняет. Это не столько боец, сколько кризис-менеджер, медик и психолог в одном лице. Наложить жгут за секунду, вывезти машину из заноса, эвакуировать клиента через ресторанную кухню, если парадный вход уже не вариант. Всему этому учат инструкторы на регулярных занятиях. Огневая, тактика, медицина. Что касается экипировки:

Кирилл Петров, старший инспектор охраны отделения особого назначения по охране физических лиц специального отдела милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Меняется от зависимой ситуации. У нас у сотрудников всегда при себе вооружение, оружие – это средство связи, а также медицинское оснащение. Каждый сотрудник умеет на практике использовать медицину и работать с оружием. Бывает, что-то меняется, и мы берем с собой дополнительные спецсредства – это и бронепапки, и бронежилеты. По дресс-коду у нас деловой стиль одежды, потому что мы работаем с делегациями, с политическими деятелями, с иностранными гражданами, и чаще всего они выбирают деловой стиль одежды. Но бывает, что граждане просят нас, чтобы мы не выделялись из серой массы, и поэтому у нас городской стиль одежды. И вы не поймете, это охранник либо это обычный прохожий.

Только работа в тандеме или даже командой, телохранители-одиночки по факту неэффективны. Инна Трипутько – единственная женщина в команде. Сначала работала фельдшером в Департаменте охраны, а когда в спецподразделение понадобился медик-телохранитель, по физическим данным прошла. А там и запрос появился. Свою безопасность ей часто доверяют жены и дочери чиновников, бизнес-леди или звезды.

Инна Трипутько, инспектор охраны отделения особого назначения по охране физических лиц специального отдела милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Им психологически комфортнее, особенно в личных пространствах – это в спа-салонах, на шоппинге, когда женщина рядышком. Мужчина остается за дверью, а женщина может быть совсем рядом и 24 на 7 находиться с ней. Я думаю, что если отделение особого назначения будет расширяться, то мы будем набирать девушек. Я, можно сказать, просто первопроходец, думаю, что в будущем появятся еще девушки.

Направлений в физической охране несколько. Первое – защита физ- и юрлиц, прежде всего тех, кто перевозит крупные суммы денег или участвует в переговорах. Второе – охрана и сопровождение должностных лиц и представителей дипмиссий. Третья – охрана массовых мероприятий. Нанять телохранителей на всякий случай, на корпоратив, свадьбу, день рождения или ради статуса – не получится.

Евгений Годлевский, начальник специального отдела милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Отказы у нас есть, но это исключительно для тех, кто не в полной мере понимает специфику и задачи нашей деятельности. Последняя наша была охрана – это Анни Лорак. Приезжали на концерт, обеспечивали именно ее непосредственно сопровождение, встреча с аэропорта и непосредственно все дальнейшие действия. С каждым клиентом составляют индивидуальный договор. Может быть, запрос на конфиденциальность, например, не разглашать маршруты перемещения клиента. Цена спокойствия стартует от 51 рубля с копейками в час за одного сотрудника. Но если нужна полноценная группа, например, для сопровождения делегации на переговорах, сумма складывается иначе. Есть и дополнительные статьи, за которые нужно доплатить, например, предоставление машины класса «люкс». Евгений Годлевский, начальник специального отдела милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Если брать в целом, на 8 часов 4 сотрудника отделения, транспорт, 8-часовой рабочий режим. Данная услуга на сегодняшний день составляет 1 835 рублей 16 копеек.