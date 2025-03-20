В городе над Сожем стартовал республиканский фестиваль «Гомель – молодежная столица-2025»

«Гомель – молодежная столица-2025». Местом притяжения свыше 300 ребят со всех уголков страны стал 19 марта город над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников республиканского фестиваля – лидеры и активисты общественных объединений, волонтеры и победители творческих конкурсов. В первый день ребята познакомились с историей и архитектурой Дворца Румянцевых и Паскевичей. А вечером на набережной развернулся масштабный праздник с брейк-данс-батлами, световым шоу и живой музыкой. А завершил вечер яркий праздничный фейерверк.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Статус молодежной столицы – это большая честь для нашего областного центра. И мы понимаем, что будущее Родины строить молодым и молодежная политика – это двигатель государственной политики. Поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы наша молодежь чувствовала себя уверенно в завтрашнем дне, чтобы она была надежной опорой нашего государства, нашего города над Сожем.

Впереди участников ожидает не менее насыщенная программа: семинары, встречи и даже телемост с молодежными столицами России. Кроме того, молодые люди смогут посетить крупнейшие предприятия Гомельщины, где смогут увидеть процесс производства брендового шоколада и конфет, сборку комбайнов, а также технологии изготовления известной молочной продукции. Фестиваль – это не только яркое событие, но и отличная площадка для знакомств, обмена опытом и идеями.