Данилович: Индия может стать одним из центров силы многополярного мира

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Индия по своему потенциалу, возможностям развития вполне может стать одним из центров силы многополярного мира. Конечно, с моей точки зрения, на статус сверхдержавы Индия все-таки не может претендовать. С моей точки зрения, сверхдержавы это были в свое время Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, когда было двухполярное мироустройство.

Но на статус мировой влиятельной державы, одного из центров силы многополярного мироустройства, Индия вполне может претендовать. Но я бы здесь подчеркнул тот момент, что, например, в отличие от того же Китая, который четко артикулирует свое стремление отстаивать свой суверенитет, отстаивать роль свою как мировой державы, одного из центров силы.

Со стороны Индии на сегодняшний день все-таки такой четкой артикуляции этой позиции и стремления быть одним из мировых лидеров мы не видим. Но, наверное, это связано с тем, что традиционно Индия проводит очень осторожную, взвешенную политику. Напомню, что еще когда в свое время существовал Советский Союз, с одной стороны Индия имела хорошие взаимоотношения с Советским Союзом. А с другой стороны, она играла ведущую роль в так называемом Движении неприсоединения. Поэтому такая прагматичная политика, с моей точки зрения, это в традиции Индии.