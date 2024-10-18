Встречи со знаменитостями, городской квест и грандиозный концерт – Гомель встречает «Марафон единства»

Идею республиканской общественно-культурной акции предложил Александр Лукашенко. Увидев в сентябре концерты фестиваля «Беларусь. Моя песня», Президент отметил, что люди во всех уголках страны должны увидеть, как талантливы наши соотечественники. Многогранность и потенциал каждого региона организаторы «Марафона единства» раскроют через разнообразные образовательные и развлекательные проекты.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома: Мы благодарны нашему Президенту, что мы соприкоснемся с частичкой нашей национальной культуры, частичкой талантов нашей Беларуси. Конечно, мы сегодня тоже не остались в стороне. Мы сегодня ждем всех наших друзей, которые объединятся в одну семью, в один сплошной коллектив, который сегодня действительно делает многое для того, чтобы наша страна была красивая и процветающая.

Инга Завгородняя, начальник главного управления культуры Гомельского облисполкома:

Главной, скажем так, линией этого мероприятия, этого концерта, это было раскрытие культурного кода нашего региона. Традиции Гомельщины кроются, скажем так, в далеком прошлом, в древности. Те носители традиций, которые на сегодняшний день сохраняют, бережно их передают, они живут, например, в Лельчицком районе.

В первый день форума белорусские блогеры и артисты отправятся на экскурсии на ведущие предприятия региона. В политехническом колледже и колледже дизайна и компьютерной графики сегодня пройдут «Нескучные нелекции» с медийными лицами Беларуси и России. Второй день праздника начнется с открытия нового арт-объекта – мурала на здании по улице Ланге. Главной локацией «Марафона единства» станет Ледовый дворец – именно здесь в субботу состоится концерт, в котором примут участие звезды нашей эстрады и коллективы Брестской и Могилевской областей. Там же в течение дня будут работать уникальные экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны и Белорусского телеграфного агентства. Рядом разместится поезд из фуд-траков, где гости смогут попробовать десятки блюд. В полдень начнется городской квест «Это все мое родное».