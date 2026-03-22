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Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни

22 марта 2026 18:42
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За всю историю суверенной Беларуси наши паралимпийцы завоевали на зимних Играх 35 медалей, а Роман Свириденко увеличил их число до 37. Награды внушительного веса изготовлены из драгоценных металлов, золота и серебра, и каждая имеет свой сертификат.

Вот с таким багажом Роман Свириденко появился у нас в студии программы «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:
Ехал за медалями. Что было самое сложное и что самое было приятное?

Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни-2

Роман Свириденко, чемпион Паралимпийских игр – 2026:
Неделя перед первым стартом. Неделя, когда мы приехали уже в Олимпийскую деревню непосредственно. И вот это вот ожидание… Последняя неделя – это уже такой финишный спорт, где надо просто спокойно подойти к старту. Уже тренировки облегченные, проходят в облегченном режиме. Все надо четко сделать. И вот эти мысли, что надо не заболеть, что надо высыпаться…

Юлия Силипицкая, СТВ:
Серебряная и золотая медаль. Какая из них была тяжелее?

Роман Свириденко:
Каждая гонка по-своему тяжела, и не могу выделить. По поводу конкуренции, она огромная, очень сильно выросла, даже за эти четыре года появилось у нас чуть ли не в два раза больше людей в группе, все очень серьезные добавились. Ну, конечно, Паралимпиада, там слабых не бывает соперников. Поэтому все очень серьезно было.

Юлия Силипицкая:
Обычно говорят так. Сегодня ты победитель на пьедестале, а завтра уже начинается новая история. Ты согласен, что началась уже новая история твоя? Ты готовишься к следующей Паралимпиаде?

Роман Свириденко:
Конечно. Немножко перевести дух, и да, дальше готовиться.

Юлия Силипицкая:
Две паралимпийские медали. Это много. Это большой успех. Как ты думаешь, будет сложно его повторить?

Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни-4

Роман Свириденко:
Я уверен, что будет нелегко. Даже то, что будет проходить Паралимпиада на высоте 1 700 метров, это очень серьезно. Нужна очень серьезная подготовка к этому.

Юлия Силипицкая:
Ты готов? 

Роман Свириденко:
Готов готовиться.

Юлия Силипицкая:
Хотел бы повторить успех, улучшить его?

Роман Свириденко:
Конечно, улучшить хочется.

Юлия Силипицкая:
Кто твой самый большой мотиватор вообще в спорте?

Роман Свириденко:
Я сам себе мотиватор.

Подробности смотрите в видео. 

# Спортивные соревнования # Белорусские спортсмены # Роман Свириденко # Юлия Силипицкая

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