Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни

Юлия Силипицкая, СТВ: Ехал за медалями. Что было самое сложное и что самое было приятное?

Вот с таким багажом Роман Свириденко появился у нас в студии программы «Спорттаймер».

За всю историю суверенной Беларуси наши паралимпийцы завоевали на зимних Играх 35 медалей, а Роман Свириденко увеличил их число до 37. Награды внушительного веса изготовлены из драгоценных металлов, золота и серебра, и каждая имеет свой сертификат.

Роман Свириденко, чемпион Паралимпийских игр – 2026:

Неделя перед первым стартом. Неделя, когда мы приехали уже в Олимпийскую деревню непосредственно. И вот это вот ожидание… Последняя неделя – это уже такой финишный спорт, где надо просто спокойно подойти к старту. Уже тренировки облегченные, проходят в облегченном режиме. Все надо четко сделать. И вот эти мысли, что надо не заболеть, что надо высыпаться…

Юлия Силипицкая, СТВ:

Серебряная и золотая медаль. Какая из них была тяжелее?

Роман Свириденко:

Каждая гонка по-своему тяжела, и не могу выделить. По поводу конкуренции, она огромная, очень сильно выросла, даже за эти четыре года появилось у нас чуть ли не в два раза больше людей в группе, все очень серьезные добавились. Ну, конечно, Паралимпиада, там слабых не бывает соперников. Поэтому все очень серьезно было.

Юлия Силипицкая:

Обычно говорят так. Сегодня ты победитель на пьедестале, а завтра уже начинается новая история. Ты согласен, что началась уже новая история твоя? Ты готовишься к следующей Паралимпиаде?

Роман Свириденко:

Конечно. Немножко перевести дух, и да, дальше готовиться.

Юлия Силипицкая:

Две паралимпийские медали. Это много. Это большой успех. Как ты думаешь, будет сложно его повторить?