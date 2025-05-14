Галерея военной славы под открытым небом. Три мурала в честь героев Советского Союза торжественно открыли в Гомеле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Жукова появился масштабный портрет маршала Победы. Советский полководец изображен величественно, с гордым взглядом на фоне бездонного голубого неба. Его вклад в освобождение Беларуси невозможно переоценить – во время Великой Отечественной войны Георгий Жуков координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в наступательной операции «Багратион».

Это наша память, об этом надо всегда помнить и не забывать, гордиться, что мы живем теперь под мирным небом.

Еще один мурал запечатлел Григория Денисенко, отважный летчик совершил около 200 боевых вылетов и стал учителем первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В послевоенные годы герой жил в Гомеле – имя почетного гражданина носит улица в новом микрорайоне. Третий портрет также посвятили авиатору гомельчанину Илье Катунину. Звание Героя Советского Союза он получил посмертно.

Николай Овсиенко, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере: Программа по созданию муралов героям Великой Отечественной войны, которая реализуется в городе Гомеле, – фантастическая программа. Мы, Российское военно-историческое общество, активно используем этот формат работы, и наши муралы по всей стране, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в городах-героях.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Наша молодежь должна знать своих героев. Она должна знать, какой ценой была достигнута Победа и кто эту Победу осуществил. Какие люди, какие полководцы.

Инициатива с созданием муралов стала одной из визитных карточек Гомеля. Уже 16 портретов прославленных героев можно увидеть в разных уголках областного центра. Эта традиция будет продолжена.