Новости по тегу #Владимир Ничипорчик

Работа над сценарием и образами велась с особой деликатностью. Каждую деталь – от пуговицы кителя до интонации реплик – утверждали не режиссеры и сценаристы, а родители и близкие героев.
Четыре года назад они увели падающий военный самолет от жилых домов. Ценой своих жизней авиаторы спасли десятки других. Глава государства посмертно присвоил пилотам звание «Герой Беларуси». Спустя время память о подвиге продолжает жить в сердцах людей.
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