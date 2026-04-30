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Новости по тегу #Владимир Ничипорчик

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»
30 апреля 2026 17:55

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2025 17:51

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
17 сентября 2022 13:20

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Отец Андрея Ничипорчика: люди узнают меня и говорят огромные слова благодарности. Уверен, они будут помнить это всегда
20 мая 2022 19:17

Отец Андрея Ничипорчика: люди узнают меня и говорят огромные слова благодарности. Уверен, они будут помнить это всегда

Близкие о поступке лётчиков-героев: «Как защитник он сделал всё правильно. Но как мужа и отца я не могу его понять»
19 мая 2022 17:51

Близкие о поступке лётчиков-героев: «Как защитник он сделал всё правильно. Но как мужа и отца я не могу его понять»

Отец Андрея Ничипорчика о сыне и Никите Куконенко: «Они сделали всё максимально возможное, чтобы уберечь людей»
19 декабря 2021 19:52

Отец Андрея Ничипорчика о сыне и Никите Куконенко: «Они сделали всё максимально возможное, чтобы уберечь людей»

Отец Андрея Ничипорчика: он хотел быть не пилотом, он хотел быть лётчиком. Он достиг этого, стал лётчиком очень высокого уровня
19 декабря 2021 18:51

Отец Андрея Ничипорчика: он хотел быть не пилотом, он хотел быть лётчиком. Он достиг этого, стал лётчиком очень высокого уровня

Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»
19 декабря 2021 18:31

Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»

«Награды должны получать те, кто их удостоен, лично». Что сказал отец погибшего лётчика на вручении госнаграды посмертно?
17 декабря 2021 13:11

«Награды должны получать те, кто их удостоен, лично». Что сказал отец погибшего лётчика на вручении госнаграды посмертно?

«Упал бы сюда, тут половину бы снесло всего». Чем всё могло закончиться в Барановичах, если бы не подвиг лётчиков?
23 мая 2021 20:58

«Упал бы сюда, тут половину бы снесло всего». Чем всё могло закончиться в Барановичах, если бы не подвиг лётчиков?

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130
21 мая 2021 15:33

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным
21 мая 2021 13:46

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным