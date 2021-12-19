Отец Андрея Ничипорчика: он хотел быть не пилотом, он хотел быть лётчиком. Он достиг этого, стал лётчиком очень высокого уровня

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных наград. Это традиционное мероприятие. Но в этот раз все прошло в особой атмосфере. Глава государства вручил медали героям Беларуси и орден «За личное мужество» родственникам погибших офицеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ничипорчик, Куконенко, Федосюк. Люди с этими фамилиями за исключительные заслуги перед страной удостоены высших государственных наград. Вот только вместо ребят, которые заслужили золотые звезды Героев Беларуси и орден «За личное мужество», получать их пришли другие – те, кто носит эти же фамилии, кто по крови и по характеру, очевидно, не менее мужественные и стойкие.

Алена Сырова, СТВ:

Вы сам авиатор. На вашей груди знак отличия определенный. И вы сами приходили служить еще во времена Советского Союза. Андрей уже присягал на верность суверенной Беларуси. Прожив 1990-е годы, начало нулевых, когда были определенные трудности, когда многие уходили из армии, вы своего сына отправили по своим стопам. Не было ли мысли о том, чтобы стал юристом, врачом или экономистом. Или в бизнес отправить, или в гражданскую авиацию. Почему нет?

Владимир Ничипорчик:

Я скажу так. Он изначально хотел быть летчиком. Возить людей он не хотел. Он хотел быть не пилотом, он хотел быть летчиком. И он достиг этого, он стал летчиком очень высокого уровня. Полеты на высший пилотаж на малой высоте – это не каждому дано. Я, когда приезжал к себе, к дому, видел постоянно этот пилотаж. Я уже узнавал его по почерку. У него был очень плохой почерк в письме, но у него оказался очень хороший почерк в авиационной составляющей. Буквально за три дня до этой ужасной трагедии он говорит: «Папа, никогда не думал, что я буду показательные выступления выполнять в том аэродроме, где пилотировал Игорь Ткаченко со всей группой «Русские витязи». Когда сын учился в академии, в честь дня образования части в Барановичах прилетала группа «Русские витязи». И мы там на это все смотрели. Он там был. Он же был курсантом академии. Он говорит: «Папа, неужели такое может быть?» К сожалению, видите, не сбылось.