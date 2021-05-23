«Упал бы сюда, тут половину бы снесло всего». Чем всё могло закончиться в Барановичах, если бы не подвиг лётчиков?

Новости Беларуси. В Барановичах намерены увековечить память летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своих жизней спасли десятки других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они уводили падающий самолет от жилых домов, приняв решение не катапультироваться.

То, чем могла бы обернуться эта катастрофа, наглядно покажет карта. Окраина Барановичей. Густонаселенный район на юго-востоке города. Вот тот самый зеленый квадратик меньше футбольного поля, который, вероятно, сверху заметили пилоты. Всего несколько метров вправо или влево – жилые дома. Упади самолет туда, жертв на земле было бы не избежать.

Но в последнюю минуту летчики принимают единственно правильное решение, которое стоит им жизни. Какой была эта минута? О чем говорили на борту падающего самолета? В нашем распоряжении есть фрагмент аудиозаписи из черных ящиков. Репортаж Алены Сыровой.

Не прыгали, хотя должны были по всем инструкциям покинуть самолет. Чем руководствовались пилоты, принимая это решение, понятно и без расшифровки дополнительной информации (хотя специалисты работают над этим – нужно время). Достаточно взглянуть на карту местности. Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи

В пятиэтажку. Добре, успел свернуть. Мы как раз крышу накрывали на гараже. И они… Мы аж присели. Вот, воинская нефтебаза. Там – гражданская. Упал бы сюда, тут половину бы снесло всего. Пацанов жалко.

Чтобы сделать выбор, отыскать тот самый пятачок между жилыми домами и направить точно в него самолет, у гвардии майора Ничипорчика и лейтенанта Куконенко было около минуты. А глядя на кадры момента крушения, кажется, что еще меньше. В эти мгновения в воздухе прошла целая жизнь – на доли секунды Як-130 становился частично управляемым, но экипаж не мог избежать падения, была возможность лишь скорректировать его направление. Ею пилоты и воспользовались. Александр Лукашенко о погибших лётчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»

Судя по кадрам и одиноко повисшему парашюту, второго пилота все же выбросило из самолета. Но чуда не случилось, не хватило высоты. Они сделали все, что могли, для тех, кто был на земле под защитой их крыльев.

Александр Кривец, командир 116-й гвардейской смешанной авиабазы:

Они слишком любили жизнь и ценили ее, именно поэтому и совершили, как по мне, подвиг.

Дмитрий Цалко, заместитель начальника авиации:

С Никитой познакомился в прошлом году на государственных экзаменах по летной подготовке. Веселый, жизнерадостный. Способный летчик. Любил летать и, самое главное, умел. Большое будущее. Андрея знаю давно, еще курсантом, 4-5 курс. Они проходили здесь летную подготовку, летную стажировку в 116-й авиационной базе. Летал с ним. Очень хороший человек, летчик. Жил по офицерским традициям, летным законам.

В день прощания в Лиде, где оба пилота служили, многие о них говорили все еще в настоящем времени. Для совсем небольшого летного братства Беларуси это болезненная потеря, которую трудно выразить словами. Для Владимира Ничипорчика, который и заразил сына небом, еще и личная. Но как же держит удар офицер.

Профессия военного летчика – одна из самых опасных даже в мирное время. С курсантских времен пилотам говорят об этом, готовят к самым разным ситуациям, но влюбленных в небо это не останавливает. Лейтенант Куконенко с детства грезил о полетах и шаг за шагом шел к своей мечте. Когда она сбылась, стал абсолютно счастлив. Совсем недавно еще и женился. Говорят, на аэродроме Никиту всегда можно было узнать по широкой улыбке.

Я сразу же решил, что буду на самолетах.

То, что именно майор Ничипорчик стал его командиром, неудивительно. Такой же преданный профессии и небу, он был одним из лучших пилотов страны. Несколько лет назад нам довелось пообщаться с Андреем Владимировичем во время съемок большого репортажа СТВ о военных летчиках. К тому моменту у него уже был внушительный налет, в том числе и на Як-130. Ему доверяли пилотаж на сверхнизких высотах. Первоклассный специалист, рожденный летать. Спокойный, собранный и уверенный. Он делился планами, терпеливо отвечая на все вопросы.

Александр Карев, заместитель командующего по ВВС и ПВО Беларуси – начальник авиации:

Сказать «знал» – это мало сказать. Это родной для меня человек. Буквально в пятницу перед этими полетами, когда я разговаривал с ним… Я же знаю, что это один из самых сильных наших летчиков. Даже потом уже, в конце, как пожелание, обсудив каждую фигуру его, я сказал: «Андрей, ты смотри, без какого-то ухарства, ни в коем случае, все режимы». Он говорит: «Александр Михайлович, у меня же трое детей, о каком ухарстве может идти речь». Ну а потом произошла такая вот трагедия. Это человек, который сам говорил своим подчиненным, что надо покидать при необходимости, при опасности. И он бы это сделал, если бы не сложилась вот эта ситуация – на город.

Трое детей – двое сыновей и дочь. Младшему всего полтора года. Белорусской авиации повезет, если мальчишки пойдут по стопам отца и деда. Всю необходимую поддержку семьям поручил оказать Главнокомандующий, он же вступился за память о белорусских офицерах, совершивших подвиг. Именно подвиг, и никак иначе, не должно возникать другого отношения к поступку гвардии майора Ничипорчика и лейтенанта Куконенко.

Самое отрицательное к тем, кто называет их мразью. Люди выходили на свою работу. Я не могу говорить без слез. Это ужасно, произошло такое… Дым шел из самолета. Думаем, что же это такое? Это они отвести хотели. Нефтебаза рядом у нас.