Близкие о поступке лётчиков-героев: «Как защитник он сделал всё правильно. Но как мужа и отца я не могу его понять»

19 мая 2021 года в 11:30 сообщение речевого информатора врывается в радиоэфир: у самолета Як-130 с номером 74 на борту отказала система дистанционного управления.

Виктор Радин, воспитатель кадетского училища:

Ребята продемонстрировали высочайшее состояние духа и, может, даже какую-то святость. За душой надо что-то иметь. Если бы он выпрыгнул, это был бы не Никита.

С военными летчиками прощался весь город. Беларусь скорбила. Гибель лидских авиаторов стала личной трагедией соотечественников. Граждане нашей страны глубоко прониклись подвигом офицеров. Когда в критический момент человек пренебрегает личными интересами и собственной жизнью, не предает близких, профессию, себя, пожалуй, в этом и заключается высший смысл жизни.

Владимир Ничипорчик, отец:

Хоть мне и тяжело говорить, но он поступил правильно, потому что выбирать, или своя жизнь, или жизнь города… Учитывая ту боль потери, я считаю, что это было правильно.

Анастасия Ничипорчик, супруга:

Как офицер, как мужчина, как защитник он сделал все правильно. Но как мужа и отца я не могу его понять.

Алиса Ничипорчик, сестра:

Да, для меня он герой, но это герой, которого просто больше нет рядом. К сожалению, его уже нет рядом.

Максим Рашидов, друг:

Как друг я могу сказать, что это был бы не Андрей, если бы он поступил по-другому. Он по жизни всегда вел себя так, что никогда не сомневался. Если он знал, что это правильный поступок, он всегда делал. Касалось это простых вещей, сложных – если он считал, что это правильно, он так и делал. Другого варианта не было для него. Наверное, это был очень тяжелый выбор.