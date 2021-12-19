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Отец Андрея Ничипорчика о сыне и Никите Куконенко: «Они сделали всё максимально возможное, чтобы уберечь людей»

19 декабря 2021 19:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных наград. Это традиционное мероприятие. Но в этот раз все прошло в особой атмосфере. Глава государства вручил медали героям Беларуси и орден «За личное мужество» родственникам погибших офицеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Немного времени было у экипажа Як-130, когда отказала СДУ и самолет стал падать над жилой застройкой. Командир озвучил решение.

Отец Андрея Ничипорчика о сыне и Никите Куконенко: «Они сделали всё максимально возможное, чтобы уберечь людей»-1

Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:
За рычаг катапультирования можно потянуть или в первой кабине или во второй кабине, но уйдут оба. Сначала уходит летчик из задней кабины, потом уходит летчик из передней кабины. Ребята шли до последнего. И я отдаю должное Никите Куконенко, этому золотому человеку с золотой прической и прекрасной улыбкой. Он не потянул рычаги, он ждал, пока вместе они. И когда командир сказал, что прыгаем, они пошли. Но вот эта фраза сына «Помоги, Господи» подтверждает, наверное, то, что они сделали все максимально возможное, чтобы уберечь людей. Ну а дальше только Господь Бог поможет им.

Отец Андрея Ничипорчика о своем внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – летная форма» (здесь подробности).

# Некролог # общество # Владимир Ничипорчик # Андрей Ничипорчик # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Никита Куконенко # Фотофакт

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