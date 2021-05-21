«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко. Траурная церемония состоялась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек пришли отдать дань памяти пилотам.

Соболезнования их семьям от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил выразил министр обороны. Он подчеркнул, что память о летчиках и их подвиге навсегда останется в сердцах людей. Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»

И сегодня принято решение об увековечивании памяти погибших летчиков. Майор Андрей Ничипорчик похоронен в Лиде. Церемония прощания проходила с отданием всех воинских почестей. Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-летчика: так трудно говорить, решение его было правильным

Тело лейтенанта Никиты Куконенко на самолете доставили в Полоцк. Из последнего полета земляка встречали всем городом. Родные, друзья и все, кто не остался равнодушным к подвигу летчика, попрощались с ним на Северном кладбище.

Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный, золотой. Просто золотой человек, золотко наше. Мы его никогда не забудем. Конечно, для нас это очень большая скорбь. Представляете, человек вырос на моих глазах, мы вместе все время. Он мне как сын просто.

Накануне стали известны данные расшифровки черных ящиков. В соответствии с ними экипаж до последнего управлял самолетом вплоть до столкновения с землей. Александр Карев о крушении самолета в Барановичах: «Рука летчика была на ручке до самого удара, до конца»