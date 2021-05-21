Прямой эфир

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130

21 мая 2021 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко. Траурная церемония состоялась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек пришли отдать дань памяти пилотам.

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -1

Соболезнования их семьям от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил выразил министр обороны. Он подчеркнул, что память о летчиках и их подвиге навсегда останется в сердцах людей.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -3

И сегодня принято решение об увековечивании памяти погибших летчиков.

Майор Андрей Ничипорчик похоронен в Лиде. Церемония прощания проходила с отданием всех воинских почестей.

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-летчика: так трудно говорить, решение его было правильным

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -5

Тело лейтенанта Никиты Куконенко на самолете доставили в Полоцк. Из последнего полета земляка встречали всем городом. Родные, друзья и все, кто не остался равнодушным к подвигу летчика, попрощались с ним на Северном кладбище.

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -7

Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный, золотой. Просто золотой человек, золотко наше. Мы его никогда не забудем. Конечно, для нас это очень большая скорбь. Представляете, человек вырос на моих глазах, мы вместе все время. Он мне как сын просто.

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -9

Накануне стали известны данные расшифровки черных ящиков. В соответствии с ними экипаж до последнего управлял самолетом вплоть до столкновения с землей.

Александр Карев о крушении самолета в Барановичах: «Рука летчика была на ручке до самого удара, до конца»

«Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130 -11

Напомним, экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет 19 мая.

По факту крушения самолета Як-130 Следственный комитет возбудил уголовное дело.

# Некролог # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Александр Карев # Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик # Владимир Ничипорчик

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы отражали атаку». В канун своего 99-летия ветеран рассказал, как проходило танковое наступление на Берлин
21 мая 2021 15:31

«Мы отражали атаку». В канун своего 99-летия ветеран рассказал, как проходило танковое наступление на Берлин

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?
21 мая 2021 15:27

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?

«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»
21 мая 2021 14:16

«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»