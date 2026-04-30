В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»

«Одно на двоих» – едва ли можно было подобрать точнее и проникновеннее название для фильма, трагический и героический сюжет которого подсказала сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужской, профессиональный подвиг летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика. В мае 2021 года они увели неисправный самолет от жилых кварталов Барановичей, ценой собственной жизни предотвратив гибель людей. Оба летчика посмертно удостоены звания Героя Беларуси. История, которую, безусловно, знает каждый. История, которая тогда – пять лет назад, в мае 2021 – облетела всю страну. История о молниеносном человеческом выборе в страшных обстоятельствах.

И вот эта история обрела художественное прочтение. Кинокартина «Одно на двоих» вышла на большие экраны. Тишина во время просмотра и слезы после финальных кадров – вот реакция зрителей. Творческая группа ставила перед собой задачу – рассказать историю не столько об авиационной катастрофе, сколько о том, как обычные люди становятся героями за секунду до роковой черты. Работа над сценарием и образами велась с особой деликатностью. Каждую деталь – от пуговицы кителя до интонации реплик – утверждали не режиссеры и сценаристы, а родители и близкие героев.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к Родине, о преданности Родине, Отечеству, готовы когда в любой момент люди пожертвовать самым ценным – своей жизнью ради других. Дело в том, что проделана уже огромная работа, в первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом, и за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания – это звание «Героя Республики Беларусь», – награждены золотыми звездами героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде школы названы именами наших героев.

Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:

В 2021 году 19 мая Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко совершили подвиг. Простой, мужской. Офицерский подвиг. И вот про это наш фильм, про то, как этот подвиг по кусочечкам, по кирпичикам, по маленьким действиям, обычным человеческим действиям. Эта история должна жить не только на экранах. Ей место в книгах, на уроках истории, в музейных экспозициях. Лейтмотив картины слышен отчетливо: это кино не для праздного зрителя с попкорном. Это пример настоящего мужества.

Галина Ничипорчик, мать героя Беларуси Андрея Ничипорчика:

Я как мама, я плакала. Я плакала и, как Наталья сказала, мама Никиты, что, действительно, мы переживали счастливые моменты, когда были все вместе.