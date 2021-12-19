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Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»

19 декабря 2021 18:31
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных наград. Это традиционное мероприятие. Но в этот раз все прошло в особой атмосфере. Глава государства вручил медали героям Беларуси и орден «За личное мужество» родственникам погибших офицеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»-1

В силу совсем юного возраста и, конечно, характера, унаследованного от папы, стойко держался сын Героя Беларуси, майора Ничипорчика. От него никто не скрывал произошедшего. Он прекрасно знает, что случилось, но продолжает мечтать о небе, как дедушка и папа.  

Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»-4

Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:
Его сегодня Президент спросил: «Ты будешь летчиком?» Без секунды зазрения сказал: «Да, я буду летчиком». У него есть форма, у него любимая форма, как и у папы, – летная. И сын привез Лешке такой комбинезон. И он с ним с удовольствием ходит. Не залежался, он потертый уже.  

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным (здесь подробнее).  

# Некролог # общество # Владимир Ничипорчик # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Алексей Ничипорчик # Фотофакт

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