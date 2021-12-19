Отец Андрея Ничипорчика о своём внуке: «У него любимая форма, как и у папы, – лётная»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных наград. Это традиционное мероприятие. Но в этот раз все прошло в особой атмосфере. Глава государства вручил медали героям Беларуси и орден «За личное мужество» родственникам погибших офицеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В силу совсем юного возраста и, конечно, характера, унаследованного от папы, стойко держался сын Героя Беларуси, майора Ничипорчика. От него никто не скрывал произошедшего. Он прекрасно знает, что случилось, но продолжает мечтать о небе, как дедушка и папа.

Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:

Его сегодня Президент спросил: «Ты будешь летчиком?» Без секунды зазрения сказал: «Да, я буду летчиком». У него есть форма, у него любимая форма, как и у папы, – летная. И сын привез Лешке такой комбинезон. И он с ним с удовольствием ходит. Не залежался, он потертый уже.