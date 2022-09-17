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«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

17 сентября 2022 13:20
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Новости Беларуси. Алые розы памяти и урок настоящего мужества для подрастающего поколения. Сразу в двух школах Лиды 17 сентября открыли мемориальные доски в честь героев Беларуси Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-1

Торжества прошли в школах, которые с сентября носят имена героически погибших летчиков. Вдвойне символично, что командир экипажа гвардии майор Андрей Ничипорчик сам учился в 9-й школе, там мечтал о небе, глядя на пример отца – военного летчика-снайпера.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-3

Лейтенант гвардии Никита Куконенко хоть и провел юность в Полоцком кадетском училище, но поскольку служил вместе с Андреем Ничипорчиком в 116-й авиабазе, тоже стал в какой-то степени сыном земли лидской – дети уже берут пример с бесстрашного экипажа. В трогательных церемониях приняли участие родные и близкие погибших летчиков. Ради этого семья Куконенко приехала из Полоцка.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-5

Наталья Сивухина, мама героя Беларуси Н.Куконенко:
Километров преодолели много, но все, что касается моего сына – сколько бы ни было километров, я проеду все равно. Я горжусь своим сыном, он молодец. Как бы ни было больно, он правильный выбор сделал.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-7

Владимир Ничипорчик, отец героя Беларуси А.Ничипорчика:
Они поступили очень, простым словом, по-человечески. Я, конечно, горд за то, что Андрей оказался настоящим человеком, настоящим офицером, настоящим летчиком. Но боль, конечно же, остается всегда, поэтому очень трудно говорить, вспоминать, думать об этом.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-9

Геннадий Владыко, заместитель председателя Лидского райисполкома:
Названы пионерские дружины Тарновской школы и школы № 14 именами наших героев, названы улицы в новом микрорайоне Север. И самое главное, что память наших героев будет жить в наших сердцах.

«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко-11

Трагедия в небе произошла больше года назад во время учебно-тренировочного полета под Барановичами. Экипажу удалось увести практически неуправляемый самолет в единственный зеленый участок среди жилых домов. Ценой собственных жизней летчики предотвратили жертвы среди населения. Указом Президента Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко было присвоено звание Герой Беларуси посмертно.

# Некролог # Владимир Ничипорчик # Геннадий Владыко

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