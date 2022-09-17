«Боль остаётся всегда». В Лиде открыли мемориальные доски в честь погибших лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Новости Беларуси. Алые розы памяти и урок настоящего мужества для подрастающего поколения. Сразу в двух школах Лиды 17 сентября открыли мемориальные доски в честь героев Беларуси Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества прошли в школах, которые с сентября носят имена героически погибших летчиков. Вдвойне символично, что командир экипажа гвардии майор Андрей Ничипорчик сам учился в 9-й школе, там мечтал о небе, глядя на пример отца – военного летчика-снайпера.

Лейтенант гвардии Никита Куконенко хоть и провел юность в Полоцком кадетском училище, но поскольку служил вместе с Андреем Ничипорчиком в 116-й авиабазе, тоже стал в какой-то степени сыном земли лидской – дети уже берут пример с бесстрашного экипажа. В трогательных церемониях приняли участие родные и близкие погибших летчиков. Ради этого семья Куконенко приехала из Полоцка.

Наталья Сивухина, мама героя Беларуси Н.Куконенко:

Километров преодолели много, но все, что касается моего сына – сколько бы ни было километров, я проеду все равно. Я горжусь своим сыном, он молодец. Как бы ни было больно, он правильный выбор сделал.

Владимир Ничипорчик, отец героя Беларуси А.Ничипорчика:

Они поступили очень, простым словом, по-человечески. Я, конечно, горд за то, что Андрей оказался настоящим человеком, настоящим офицером, настоящим летчиком. Но боль, конечно же, остается всегда, поэтому очень трудно говорить, вспоминать, думать об этом.

Геннадий Владыко, заместитель председателя Лидского райисполкома:

Названы пионерские дружины Тарновской школы и школы № 14 именами наших героев, названы улицы в новом микрорайоне Север. И самое главное, что память наших героев будет жить в наших сердцах.