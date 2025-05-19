В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко
Нынешнее поколение белорусов достойно своих героических предков. 80 лет назад наши деды и прадеды положили свои жизни на алтарь Великой Победы, так поступили и их потомки – в момент, когда другим грозила смертельная опасность, они выбрали погибнуть сами, но спасти людей. Так и остались – навсегда в мирном небе. В Барановичах 19 мая вспоминали подвиг героев нашего времени – летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре года назад они увели падающий военный самолет от жилых домов. Ценой своих жизней авиаторы спасли десятки других. Глава государства посмертно присвоил пилотам звание «Герой Беларуси». Спустя время память о подвиге продолжает жить в сердцах людей.
К мемориалу, установленному в Барановичах на месте гибели летчиков, с самого утра шли люди. Жителям города до сих пор тяжело вспоминать события 19 мая 2021-го. Боль, недоумение и безмерная благодарность за спасение – чувства, которые разделяют местные. Истории судеб Андрея и Никиты – пример мужества для подрастающего поколения и будущих офицеров. Память героев почтили минутой молчания.
Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрей Ничипорчика:
В день памяти, в день гибели мы не можем не приехать, мы всегда приезжаем с семьей. Это очень знаковое мероприятие, конечно, оно с болью для нас, но надо отдать им должное, нашим ребятам, нашим мальчишкам, потому что в 22 и в 33 года уйти в вечность – это очень тяжело.
Эдуард Жмакин, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Пройдет время, и эти молодые ребята, молодые мальчишки, девчонки, которые приходят сюда, на место падения самолета, они станут в один строй вместе с нами и будут уже сами передавать из уст в уста о тех героических событиях, которые совершили наши герои. Мы этими подвигами гордимся, всегда их прославляем, и отрадно, что в год 80-летия Великой Победы нам есть сегодня на кого равняться.
Именами героев названы улицы и пионерские дружины. Летчики навечно зачислены в авиационные эскадрильи, в которых служили. А к пятилетию со дня трагедии будет снят художественный фильм, который расскажет о великом подвиге, который забыть нельзя.