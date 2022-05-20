Отец Андрея Ничипорчика: люди узнают меня и говорят огромные слова благодарности. Уверен, они будут помнить это всегда

Новости Беларуси. В Барановичах открыли мемориал в память о погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Они героически погибли, уводя падающий самолет от населенных улиц. В память о героях Беларуси рядом с жилым кварталом воздвигнут мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию открытия памятного знака пришли десятки жителей Барановичей, которые не устают говорить спасибо летчикам-героям.

Для города сохранить память о летчиках, спасших жизни местных жителей ценой собственной, – долг. Ведь на таких примерах должно воспитываться будущее нашей страны, оно, кстати, тоже здесь. Им адресован и посыл отца Андрея Ничипорчика: героями не рождаются, а становятся.