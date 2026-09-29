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Новости по тегу #Владимир Лиходедов

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске
29 сентября 2026 17:22

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске

Экспонаты IX и XII веков – рассказываем о выставке «Я Вам пишу...» в Национальном историческом музее
26 февраля 2026 06:47

Экспонаты IX и XII веков – рассказываем о выставке «Я Вам пишу...» в Национальном историческом музее

Книгу-альбом «Беларусь единая и непобедимая. Минск» презентовали в столице
12 сентября 2025 07:12

Книгу-альбом «Беларусь единая и непобедимая. Минск» презентовали в столице

В Национальном историческом музее Беларуси открылась необычная экспозиция
27 мая 2025 08:39

В Национальном историческом музее Беларуси открылась необычная экспозиция

Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты
14 января 2025 09:30

Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты

Проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси» представили в Национальном историческом музее
13 марта 2024 08:37

Проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси» представили в Национальном историческом музее

Претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства определили в Минске
29 сентября 2023 07:25

Претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства определили в Минске

В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси
14 сентября 2023 07:55

В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова
17 сентября 2022 14:22

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»
28 июня 2022 17:55

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»

«Изящные произведения искусства». Какими приборами писали наши предки столетия назад?
12 мая 2022 11:43

«Изящные произведения искусства». Какими приборами писали наши предки столетия назад?

«Фотография не врёт». Книгу о совместных победах Беларуси и России презентовали на выставке в Минске
01 апреля 2022 19:37

«Фотография не врёт». Книгу о совместных победах Беларуси и России презентовали на выставке в Минске