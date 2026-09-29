Новости по тегу #Владимир Лиходедов

Возвращенные на родину уникальные исторические реликвии теперь может увидеть каждый.
В Национальном историческом музее открылась удивительная выставка. Более 5 тысяч экспонатов, 11 столетий и один человек, который собирал это все полжизни. В детстве как и многие копил марки, значки, а потом увидел старую почтовую открытку.
Издание на белорусском, русском, английском и китайском языке рассказывает о судьбе столицы – предвоенных лет до наших дней.
Как выглядела первая бензоколонка на территории Беларуси и водительское удостоверение, выданное 100 лет назад.
Выставка «Я Вам пишу…» в Национальном историческом музее насчитывает более тысячи уникальных предметов.
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