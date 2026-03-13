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В первых матчах 1/4 финала Кубка Президента победы одержали «Юность» и «Славутич»

13 марта 2026 20:05
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Стартовала четвертьфинальная серия плей-офф в хоккейной экстралиге. В первом матче на своем льду столичная «Юность» принимала гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минчане в первом периоде забросили две шайбы, отличились Станислав Кучкин и Даниил Тютчев. В третьем отрезке Герман Поддубный сократил отставание, но команда Сергея Стася победу удержала. «Юность» взяла верх (2:1) и повела в серии – 1:0. 

Во втором матче дня «Лида» на своей площадке встречалась со смоленским «Славутичем». Российская команда одержала победу в волевом стиле. Первый период завершился в пользу хозяев – 2:1. Во второй 20-минутке «Славутич» счет сравнял. А в третьем периоде «Лида» пропустила еще две шайбы и проиграла – 2:4. Следующие поединки четвертьфинальной серии пройдут 15 марта. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.

# Хоккей

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