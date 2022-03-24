Поэты Узбекистана, классики Венесуэлы. Какие книги вызывали наибольшее любопытство на выставке в Минске?

Новости Беларуси. Страна без книг – это страна без прошлого. В Минске проходит 29-я международная книжная выставка. Ажиотаж первого дня спал, и минчане обратили внимание на иностранных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэты Узбекистана, классики Венесуэлы – стенды с их книгами вызывают наибольшее любопытство. Впрочем, все больше новых подробностей белорусы узнают и о своей родине. Чем запомнился второй день выставки – материал Полины Королевы.

В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой Минск вошел в состав Российской Империи. Тогда же в городе образовали православную епархию. Церковь выкупила участок в центре Минска и разместила там свое подворье. Уже в 19-м веке на его территории построили Свято-Покровскую церковь. Она соединялась с двухэтажным архиерейским домом – покоями минского архиерея. Сейчас далеко не все коренные минчане знают, что после Второй мировой войны подворье уцелело и что ежедневно они проходят мимо памятника старины.

Владимир Лиходедов, автор проекта «Бацькаўшчына»:

Мало кто знает, что весь архиерейский дом сохранился и подмурки церкви сохранились – этой левый вход в Дом офицеров. Первые два этажа сохранились, и над ними все это настроено.

Из таких находок и открытий состоит проект «Бацькаўшчына». Более 50 тысяч фотографий собраны в книги и рассказывают о том, как менялись города, деревни и самые отдаленные уголки нашей страны. Автор проекта Владимир Лиходедов занимается коллекционированием уже 47 лет. А началось все в детстве со значков и марок. Теперь филателист собирает почтовые открытки и фотографии. Для него это самые достоверные документы прошлого.

Владимир Лиходедов:

Чем хороша фотография? Фотография не врет. Если книгу читаешь или беседуешь, вы читаете или воспринимаете мнение автора. Правильно? Когда смотришь фотографию – это беспристрастный свидетель истории. Если там запечатлено, значит, так и было.

«Бацькаўшчына» не единственный проект о прошлом Беларуси, который представлен на международной книжной выставке. Сегодня здесь состоялась презентация переиздания сборника стихов Якуба Коласа «Водгулле». С момента, когда книга впервые вышла в печать, прошло уже 100 лет. На страницах обновленного сборника тюремная и пейзажная лирика, темы поисков и жизни на чужой земле, а также раздел Беларуси. Все это Якуб Колас пережил своим сердцем и в форме стихов запечатлел историю для будущих поколений. Читайте здесь.

Совсем недалеко от места, где звучат стихи белорусского классика, находится яркий павильон с литературой Венесуэлы. Иностранные гости уже десятый год участвуют в выставке. На их полках книги об экономике, политике, а также детские истории.

С особенностями жизни своего народа знакомят и книги авторов из Узбекистана. Они переведены на русский, английский и даже белорусский язык. Например, книга популярного не только на родине, но и во всем мире поэта Алишера Навои. В 2022 году исполнился 581 год со дня его рождения.

Сохиба Гоибаназарова, студентка МГЛУ:

Детская наша литература представлена в разных тематиках. В основном она связана с нашей культурой, с нашими традициями. Там тоже мы можем увидеть именно настоящую узбекскую семью. Как относятся к старшим поколениям, какое уважение у нас к ним.