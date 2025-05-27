В Национальном историческом музее Беларуси открылась необычная экспозиция

Как выглядела первая бензоколонка на территории Беларуси и водительское удостоверение, выданное 100 лет назад? В Национальном историческом музее отрылась экспозиция, посвященная истории развития автомобильной инфраструктуры в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней собрано свыше 100 уникальных экспонатов. Многие из них впервые представлены широкой публике. Например, канистры, которыми пользовались автолюбители дореволюционной России, цистерна, изготовленная в XX веке, ну и, конечно же, первая бензиновая колонка в нашей стране, установленная в 1911 году в Ляховичах. Все экспонаты собраны и переданы музею известным коллекционером Владимиром Лиходедовым.

Владимир Лиходедов, коллекционер, историк, писатель: Получил приглашение от Национального исторического музея. Почему не показать то, что люди не видели, чтобы показать историю, показать именно развитие, действительно быть гордым за Беларусь, что эта коллекция действительно находится у нас, в Беларуси.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Эта коллекция может стать основой для новой экспозиции исторического музея, где мы покажем именно технический аспект развития нашей Беларуси. Самое уникальное – это то, что здесь вы не видите витрин. Здесь, по сути, ко всему можно дотронуться, прикоснуться к истории.

Экспозиция «Дороги. Автомобиль. Заправка» не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. В Национальном историческом музее она будет гостить около месяца.