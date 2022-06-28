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Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»

28 июня 2022 17:55
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Новости Беларуси. Подготовку к одному из самых значимых для нашей страны праздников Министерство иностранных дел Беларуси начало заранее. В преддверии Дня Независимости в МИД прошло торжественное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-1

Общественные и ветеранские организации, блокадники и узники концлагерей, а также зарубежные дипломаты – вниманию гостей представили театральную постановку «Альпы. Сорок первый» по мотивам произведения Василя Быкова. Это еще одна возможность поблагодарить свидетелей и героев войны, кроме того, напомнить миру, что память и история для Беларуси – важнейшее достояние будущих поколений.

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Нам пытаются навязать, по сути, новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи, например, связанные с восхвалением и глорификацией нацизма. Конечно, для нас это абсолютно неприемлемо. И слава богу, живы ветераны, которые могут рассказать о тех далеких событиях, которые они пережили и о которых должны помнить мы,  настоящее и будущие поколения.

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-7

Анатолий Адоньев, председатель городской ветеранской организации Минска:
Мы хотим, чтобы молодежь была предана своему народу и своему государству, всегда готова встать на защиту нашей страны, нашего народа. И чтобы она была настоящим преданным патриотом своей страны. И с большим уважением относилась к тем, кто защитил страну, кто обеспечил Победу и кто добился того замечательного уровня развития нашей страны, который она сейчас имеет.

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-10

Мария Ягодницына, председатель «Белорусского союза блокадников Ленинграда»
Сейчас нужно сделать все нашему поколению, продолжить молодому. Сделать все, чтобы никогда ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки никогда не знали, что такое война. А что для этого надо? Надо спешить делать добро каждому человеку и не надеяться ни на кого. И тогда все у нас будет.

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-13

В рамках мероприятия также состоялась выставка историка Владимира Лиходедова. Совместно с Национальным историческим музеем коллекционер развивает и наполняет проект «Бацькаўшчына». В этот раз дарит миру книгу «Беларусь многонациональная».

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»-16

Владимир Лиходедов, коллекционер:
Наряду с такими национальностями, как русские, белорусы, евреи, поляки, литовцы, латыши, украинцы, жили даже такие экзотические, как французы, немцы, китайцы, монголы, корейцы. И самое главное, что все они жили в мире и дружбе, не было каких-то межэтнических конфликтов. Для меня, хотя я более 40 лет занимаюсь историей Беларуси, было очень интересно найти фотографии монголов, корейцев, китайцев, которые жили на территории Беларуси. Допустим, в Брестской области. Это нонсенс.

По инициативе белорусского МИД, проект будет представлен в других посольствах мира, чтобы люди за рубежом видели и знали правду о том, что белорусы всегда были и остаются миролюбивым народом.

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Анатолий Адоньев # Мария Ягодницына # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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