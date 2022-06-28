Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»

Новости Беларуси. Подготовку к одному из самых значимых для нашей страны праздников Министерство иностранных дел Беларуси начало заранее. В преддверии Дня Независимости в МИД прошло торжественное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественные и ветеранские организации, блокадники и узники концлагерей, а также зарубежные дипломаты – вниманию гостей представили театральную постановку «Альпы. Сорок первый» по мотивам произведения Василя Быкова. Это еще одна возможность поблагодарить свидетелей и героев войны, кроме того, напомнить миру, что память и история для Беларуси – важнейшее достояние будущих поколений.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Нам пытаются навязать, по сути, новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи, например, связанные с восхвалением и глорификацией нацизма. Конечно, для нас это абсолютно неприемлемо. И слава богу, живы ветераны, которые могут рассказать о тех далеких событиях, которые они пережили и о которых должны помнить мы, – настоящее и будущие поколения.

Анатолий Адоньев, председатель городской ветеранской организации Минска:

Мы хотим, чтобы молодежь была предана своему народу и своему государству, всегда готова встать на защиту нашей страны, нашего народа. И чтобы она была настоящим преданным патриотом своей страны. И с большим уважением относилась к тем, кто защитил страну, кто обеспечил Победу и кто добился того замечательного уровня развития нашей страны, который она сейчас имеет.

Мария Ягодницына, председатель «Белорусского союза блокадников Ленинграда»

Сейчас нужно сделать все нашему поколению, продолжить молодому. Сделать все, чтобы никогда ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки никогда не знали, что такое война. А что для этого надо? Надо спешить делать добро каждому человеку и не надеяться ни на кого. И тогда все у нас будет.

В рамках мероприятия также состоялась выставка историка Владимира Лиходедова. Совместно с Национальным историческим музеем коллекционер развивает и наполняет проект «Бацькаўшчына». В этот раз дарит миру книгу «Беларусь многонациональная».