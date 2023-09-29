Претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства определили в Минске

Новости Беларуси. В Минске определили претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства. Лучшие проекты, которые внесли вклад в укрепление братских отношений и развитие гуманитарного сотрудничества, обсудили на заседание экспертного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего рассмотрено пять инициатив. От Беларуси выдвинуты авторский коллектив музея в Хатыни, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Александр Анисимов и писатель Владимир Лиходедов. Тайным голосованием эксперты выбрали трех претендентов, которые получат рекомендации на вручение премии. Окончательное решение примут на Высшем госсовете Союзного государства.

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Союз Беларуси и России, Союзное государство – это уникальный интеграционный проект, который сегодня действительно показывает свою жизнедеятельность, эффективность. Подтверждением этому взаимодействию, сотрудничеству как раз таки является премия Союзного государства. Положение о премиях было утверждено в 1999 году, впервые вручены в 2002 году.

Андрей Малышев, заместитель министра культуры России:

Эта премия вручается тем людям, которые внесли достойный, большой вклад. И он, конечно, первое – в развитие культуры и гуманитарного сотрудничества в рамках Союзного государства. Но эти лауреаты уже доказали, что и в рамках других интеграционных процессов принимают самое активное участие и замечательно себя проявили.