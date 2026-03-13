Яна Лебедева и Иван Литвинович завоевали награды на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

На втором этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в голландском Алкмаре белорусы завоевали четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Лидер женской национальной команды Яна Лебедева одержала победу в индивидуальных прыжках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она была лучшей в квалификации, выиграла полуфинал и заняла первое место в финале. Серебро у россиянки Анжелы Бладцевой, бронза – в активе китаянки Фань Синьюй. Еще одна белоруска Злата Миниахметова замкнула восьмерку сильнейших.

Серебряным призером этапа Кубка мира стал наш титулованный Иван Литвинович. В финале индивидуальных прыжков он уступил китайцу Ван Зисаю. Андрей Буйлов остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

А в синхронных прыжках белорусские батутисты Иван Литвинович и Андрей Буйлов показали лучший результат и завоевали золото. Дуэт из США наши спортсмены обошли на три очка, обладателями бронзы стали представители Азербайджана. В женских синхронных прыжках представительницы нашей страны Злата Миниахметова и Лейла Алиева взошли на третью ступень пьедестала почета. Победу в этом виде программы одержали россиянки.