Прямой эфир

Сергей Рутенко возглавил Белорусскую федерацию баскетбола

13 марта 2026 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сергей Рутенко – новый председатель Белорусской федерации баскетбола. Таков итог отчетно-выборной конференции, состоявшейся в штаб-квартире НОК. Помимо смены руководителя, были подведены итоги работы за минувший период и поставлены цели на ближайшее будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Рутенко возглавил Белорусскую федерацию баскетбола-2

Ранее председателем и по совместительству министром иностранных дел являлся Максим Рыженков. Теперь его спортивный пост займет гандболист в прошлом и бывший управленец Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Он был избран делегатами конференции единогласно. Символическим жестом стала передача баскетбольного мяча от старого руководителя новому. Одной из главных задач новый председатель Сергей Рутенко назвал развитие детско-юношеского баскетбола в стране. 

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Детский спорт как основа, как фундамент развития любого профессионального вида спорта. Это, конечно же, как и в рамках закона о физической культуре и спорта, оздоровление нации, популяризация вида спорта, чтобы как можно большее количество нашего населения занималось баскетболом. 

Федерацией была проделана огромная работа при поддержке и Президентского спортивного клуба, и Национального олимпийского комитета. Построено огромное количество площадок. Это, конечно же, очень все правильно. Мы будем продолжать двигаться в том же направлении.

Цели обозначены, теперь дело остается за реализацией. Сергею Рутенко будут помогать Олег Жидков, который был избран заместителем председателя по основной деятельности, а также Евгений Жигимонт и Анатолий Якубенко.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Шиманович вышла в финал парного теннисного турнира в Турции
13 марта 2026 18:00

Шиманович вышла в финал парного теннисного турнира в Турции

Яна Лебедева и Иван Литвинович завоевали награды на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
13 марта 2026 17:58

Яна Лебедева и Иван Литвинович завоевали награды на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Егор Шарангович и Алексей Протас помогли свои командам одержать победы в НХЛ
13 марта 2026 11:30

Егор Шарангович и Алексей Протас помогли свои командам одержать победы в НХЛ