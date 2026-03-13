Сергей Рутенко возглавил Белорусскую федерацию баскетбола

Сергей Рутенко – новый председатель Белорусской федерации баскетбола. Таков итог отчетно-выборной конференции, состоявшейся в штаб-квартире НОК. Помимо смены руководителя, были подведены итоги работы за минувший период и поставлены цели на ближайшее будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее председателем и по совместительству министром иностранных дел являлся Максим Рыженков. Теперь его спортивный пост займет гандболист в прошлом и бывший управленец Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Он был избран делегатами конференции единогласно. Символическим жестом стала передача баскетбольного мяча от старого руководителя новому. Одной из главных задач новый председатель Сергей Рутенко назвал развитие детско-юношеского баскетбола в стране.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Детский спорт как основа, как фундамент развития любого профессионального вида спорта. Это, конечно же, как и в рамках закона о физической культуре и спорта, оздоровление нации, популяризация вида спорта, чтобы как можно большее количество нашего населения занималось баскетболом.

Федерацией была проделана огромная работа при поддержке и Президентского спортивного клуба, и Национального олимпийского комитета. Построено огромное количество площадок. Это, конечно же, очень все правильно. Мы будем продолжать двигаться в том же направлении.

Цели обозначены, теперь дело остается за реализацией. Сергею Рутенко будут помогать Олег Жидков, который был избран заместителем председателя по основной деятельности, а также Евгений Жигимонт и Анатолий Якубенко.