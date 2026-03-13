«Ниже – нельзя!» Какую задачу поставил Лукашенко аграриям по урожаю в 2026 году?

Железная дисциплина и безупречное соблюдение технологий – эту универсальную и эффективную формулу экономического успеха 13 марта вновь озвучил Президент. На этот раз применительно к отрасли, которая для Беларуси особенная во всех смыслах. Речь о сельском хозяйстве и, в частности, двух его флагманских направлениях – производстве молока и племенном животноводстве. Именно они оказались в центре внимания рабочей поездки Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства сегодня посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота герефордской породы. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. На повестке сегодня был еще один вопрос. Земельный. Как сделать так, чтобы регион работал максимально эффективно с точки зрения АПК в данном случае. Речь о возможных укрупнениях, перераспределениях, объединениях территорий, хозяйств и зон ответственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем объединять хозяйства, надо подумать. Крестьяне – люди такие, что они хотят видеть своего руководителя каждый день. Не спешите делать крупные объединения. Но я не настаиваю. Если вы решили, вы должны понимать, что это должно быть объединение по типу того же «Дзержинского» или еще какого-то крупного хозяйства. Для чего это делалось? Чтобы сконцентрировать финансовые потоки, ресурсы и развиваться. А так к нищему хозяйству присоединить нищее – получится нищий в квадрате. Если к сильному хозяйству присоединить разрушенное, получится гиря на ногах. Надо посмотреть, вытянет ли это хозяйство присоединенные земли или нет. Стоит это делать или нет. Но я бы не спешил. Всегда надо дать возможность отработать в нынешних условиях и уже видеть недостатки. Читайте здесь: Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси Лукашенко подарили корову! Президент с рабочим визитом в Могилевской области Лукашенко поручил исключить бюрократизм при строительстве и реконструкции МТК Тему продолжили уже на другой локации. В паре десятков километров молочно-товарный комплекс. Один из двух в ведении «Трилесино-агро». Добавим еще три фермы – вот и молочное хозяйство на две тысячи голов. После реконструкции в следующем году планируют увеличить размах, но без фанатизма. Дойного стада на этих площадях достаточно, считает руководитель.

– У тебя есть чем заниматься. Надо это молочно-товарное стадо в порядок привести. Замкнутый цикл, понятно. Телочек на воспроизводство. Бычков на откорм. Ты занимаешься откормом?

– Мы занимались, но я за весь прошлый год ушел от этого. Мы молодняк реализуем хозяйствам, которые занимаются этим профессионально и получают хорошие привесы.

– Тоже правильно. Я абсолютно не возражаю. Что касается этого МТК, то здесь стоит обратить внимание на детали. Директор рассказывает: они дают эффект. Взять хотя бы заливной и не гладкий пол. Служит дольше. Для коров безопаснее, особенно в родильном цехе, выше устойчивость и ниже шанс травмироваться. Посмотрите на павильон в целом. Заметили, как светло!

Виталий Курячев, директор ОАО «Трилесино-агро»:

Максимум света мы здесь дали. Плюс соломенная подстилка и маты. Александр Лукашенко:

Максимум света. Ты убрал через одну плиту? Виталий Курячев:

Да. На сегодняшний день потребление воды там, где у нас стоят пластиковые поилки, больше примерно на 20 %, но расход электроэнергии меньше по сравнению с нержавейкой. Но какие-то свои ноу-хау хозяину-руководителю приходится пробивать. Та самая бюрократия, о которой говорит Президент, во всей красе. Представьте, что такие решения, которые прозвучат снизу, нужно долго и упорно согласовывать, сражаясь с теоретически правыми теоретиками.

Виталий Курячев:

Для Могилевской области нестандартное решение. Проектанты изначально закладывают за каждым зданием П-образные жижесборники. Оно не работает. Из практики. Проектанты и практики – никак не можем мы состыковаться. Александр Лукашенко:

Его надо стыковать с ним, а он подписал за вечер. Все. А нет, пусть он делает сам. Президенту показали местный профилакторий. Откровенно говоря, за последнее время их столько посетили, что даже журналисты уже нет-нет, да и различают между собой. И все же не упустили возможность спросить у Президента, какие выводы лично он делает из таких проверок.

Вы эту сферу неоднократно ругали за отсутствие дисциплины. И сегодня мы слышали неоднократно это слово. Я хотела спросить про ваши общие впечатления. Лучше стало?

Александр Лукашенко:

Это новый этап требований. Я ж понимаю, что если сильно гнуть, то можно перегнуть и лопнет, треснет, развалится. Я многим руководителям говорю: ребята, вот этот год – лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе. И в СМИ тоже. Там другие критерии, но вы не думайте, что я не вижу, что происходит. Я как-то замечания Эйсмонт и другим делал, что мы сделали новый канал, это недешево, а я пятый день читаю одну и ту же новость. Спрашивается зачем. Я слежу за СМИ, нашими, вражескими, другими. Смотрю, кто как читает, кто как отзывается, и потом делаю соответствующие выводы. Так и здесь. Господь нам пока подарил хорошую погоду. Она уже будет неплохая для аграриев. Вот и посмотрим, сравним с прошлым годом. А прошлый год по некоторым показателям был высокий. Лукашенко заявил о начале нового этапа в требованиях по дисциплине. Читайте здесь.

С учетом суровой зимы какую планку вы ставите сельскому хозяйству?