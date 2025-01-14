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Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты

14 января 2025 09:30
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Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты-1

Алина Трус, корреспондент:
Хоть мы и живем в эпоху цифровизации, какие-то традиции ничуть не теряют свою значимость. Например, отправление писем или же почтовых открыток. Получить такой подарок всегда приятно, в нем определенно чувствуется душа.

Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты-3

Выставка «Я Вам пишу…» как раз об этом. Экспозиция в Национальном историческом музее насчитывает более тысячи уникальных предметов. Среди них – открытки, письма, мебель и канцелярия конца XIX – начала XX века. Всю эту коллекцию собрал белорусский исследователь, историк Владимир Лиходедов.

Первые открытки впервые появились в 1869 году в Австрии. И они тут же стали популярны повсеместно. По сравнению с большими письмами, они отличались доступностью и краткостью.

Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты-5

Владимир Лиходедов, коллекционер, историк, писатель:
Тематика открыток разнообразная. Это были новогодние, рождественские, пасхальные, поздравительные, юмористические, политические. Любая тема отображалась на почтовой открытке. Поэтому открытки большими тиражами издавались. Люди уже тогда, в конце XIX – начале XX века, начали их коллекционировать.

Подробнее в видео.

# Выставка # Коллекционирование # Владимир Лиходедов

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