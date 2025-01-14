Белорус собрал огромную коллекцию старинных открыток! Узнали, где можно увидеть ценные экспонаты

Алина Трус, корреспондент: Хоть мы и живем в эпоху цифровизации, какие-то традиции ничуть не теряют свою значимость. Например, отправление писем или же почтовых открыток. Получить такой подарок всегда приятно, в нем определенно чувствуется душа.

Выставка «Я Вам пишу…» как раз об этом. Экспозиция в Национальном историческом музее насчитывает более тысячи уникальных предметов. Среди них – открытки, письма, мебель и канцелярия конца XIX – начала XX века. Всю эту коллекцию собрал белорусский исследователь, историк Владимир Лиходедов.

Первые открытки впервые появились в 1869 году в Австрии. И они тут же стали популярны повсеместно. По сравнению с большими письмами, они отличались доступностью и краткостью.