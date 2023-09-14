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В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси

14 сентября 2023 07:55
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Новости Беларуси. К празднику в центре столицы открылась уникальная выставка. Здесь презентовали экспонаты о событиях 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси-1

А это освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь, становление советской власти на освобожденной территории и законодательное закрепление воссоединения Западной Беларуси с БССР.

В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси-4

Владимир Лиходедов, автор проекта «Бацькаўшчына», лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:
Здесь показана через фотографии вся хронология этих событий. Как известно, фотография не врет. Что запечатлено, так и было. Поэтому сама выставка представляет собой большую уникальность. И плюс те карты, которые предоставил Национальный исторический музей, они бесценны.

Хотя праздник единства отмечается в нашей стране только третий раз, он уже стал поистине народным.

# День народного единства # общество # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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