В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси

Новости Беларуси. К празднику в центре столицы открылась уникальная выставка. Здесь презентовали экспонаты о событиях 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь, становление советской власти на освобожденной территории и законодательное закрепление воссоединения Западной Беларуси с БССР.

Владимир Лиходедов, автор проекта «Бацькаўшчына», лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:

Здесь показана через фотографии вся хронология этих событий. Как известно, фотография не врет. Что запечатлено, так и было. Поэтому сама выставка представляет собой большую уникальность. И плюс те карты, которые предоставил Национальный исторический музей, они бесценны.

Хотя праздник единства отмечается в нашей стране только третий раз, он уже стал поистине народным.