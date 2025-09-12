Книгу-альбом «Беларусь единая и непобедимая. Минск» презентовали в столице. Издание на белорусском, русском, английском и китайском языке рассказывает о судьбе столицы – предвоенных лет до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия Великой Отечественной показана авторами через оригинальные фотоснимки памятников архитектуры, которые были безжалостно разрушены немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, книга проиллюстрирована снимками послевоенного восстановления столицы и фотографиями Минска современного. Презентация состоялась при участии представителей МИД нашей страны и посольства Китая в Беларуси.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси: Вы знаете прекрасно про всепогодное партнерство между нашими странами. У нас очень разноплановое это партнерство, экономическое и политическое измерение. Но в основе всегда люди. Именно опираясь на людей мы можем строить те хорошие добрые человеческие отношения, которые всегда будут надежной основой развития и политических и экономических контактов.

Владимир Лиходедов, автор издания «Беларусь единая и непобедимая. Минск»:

Мы видим большой интерес китайского народа к истории Беларуси, поэтому вот решились на такое интересное издание на китайском языке. Действительно на китайском языке очень мало литературы, особенно той, которая рассказывает об истории нашей страны.

Книга «Беларусь единая и непобедимая. Минск» издана тиражом в тысячу экземпляров. Один из них презентован Чрезвычайному Полномочному Послу Китая в Беларуси.