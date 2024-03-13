Проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси» представили в Национальном историческом музее

Уникальные экспонаты с вековой историей. В Национальном историческом музее представлен выставочный проект «100 лет комсомолу Западной Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции фотографии, газеты, листовки и печатное оборудование. Здесь также личные вещи участников и организаторов западно-белорусского комсомольского подполья. Особая ценность – знамя 1938 года. Именно оно стало атрибутом и свидетелем объединения Западной Беларуси и БССР.

Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:

Это знамя – очень редкий экспонат, оно, наверное, существует в единственном экземпляре. Это знамя было в подполье, потом пережило Великую Отечественную войну и сохранилось. Его специально не реставрировали. Оно именно в том состоянии, в котором было, прошло все эти годы и лихолетья, но сохранилось. Считаю, что это один из ценных экспонатов, которые здесь представлены.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Национальному историческому музею посчастливилось в этом году реализовывать грант Президента Республики Беларусь по реализации выставочных проектов, связанных с 80-летием освобождения Беларуси. Мы на книжной выставке фактически уже начинаем этот проект.