Экспонаты IX и XII веков – рассказываем о выставке «Я Вам пишу...» в Национальном историческом музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Знаете что общего между берестой IX века и серебряным карандашом, которым рисуют до сих пор? Они часть одной большой истории. Истории, которую мы пишем уже больше тысячи лет не только на бумаге. В Национальном историческом музее открылась удивительная выставка. Более 5 тысяч экспонатов, 11 столетий и один человек, который собирал это все полжизни. Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение». В детстве как и многие копил марки, значки, а потом увидел старую почтовую открытку.
Владимир Лиходедов, историк, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»:
Выставка «Я Вам пишу...» – это выставка чем писали, на чем писали, о чем писали наши предки. Это письменные принадлежности, почтовые открытки, письма, различные канцелярские аксессуары. Здесь также есть старинная мебель, манекены в старых одеждах. Воссоздаем эпоху XIX – начала XX века. Большинство, конечно, экспонатов XIX – начала XX века. Есть экспонаты IX, XII веков, XV, XVI век присутствует.
Подробности в видео.