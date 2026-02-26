Экспонаты IX и XII веков – рассказываем о выставке «Я Вам пишу...» в Национальном историческом музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Знаете что общего между берестой IX века и серебряным карандашом, которым рисуют до сих пор? Они часть одной большой истории. Истории, которую мы пишем уже больше тысячи лет не только на бумаге. В Национальном историческом музее открылась удивительная выставка. Более 5 тысяч экспонатов, 11 столетий и один человек, который собирал это все полжизни. Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение». В детстве как и многие копил марки, значки, а потом увидел старую почтовую открытку.