В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова

Новости Беларуси. История оккупации в фотографиях и почтовых марках. Все это на страницах уникального альбома «Адзінства непераможнага народа». 17 сентября его презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:

Люди тянутся к этим знаниям, особенно если это действительно какие-то уникальные, интересные материалы, документы, которые не найдешь, может быть, в массовой информации. Они есть здесь, и они действительно помогают осознать, кто мы, что мы, откуда мы, белорусы, и ощутить единство.