В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова

Новости Беларуси. История оккупации в фотографиях и почтовых марках. Все это на страницах уникального альбома «Адзінства непераможнага народа». 17 сентября его презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. История оккупации в фотографиях и почтовых марках. Все это на страницах уникального альбома «Адзінства непераможнага народа». 17 сентября его презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многолетний труд известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова смог увидеть свет при поддержке Союза писателей Беларуси и издательского дома «Звязда». Это первое издание в стране, собравшее все иллюстрации событий в период польской оккупации Западной Беларуси в начале прошлого века.
Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:
Люди тянутся к этим знаниям, особенно если это действительно какие-то уникальные, интересные материалы, документы, которые не найдешь, может быть, в массовой информации. Они есть здесь, и они действительно помогают осознать, кто мы, что мы, откуда мы, белорусы, и ощутить единство.
Александр Карлюкевич, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Сёння апераджаюць уплывы на розум чалавека розных электронных рэсурсаў – Telegram-каналы, сацыяльныя сеткі. І ўсё ж такі кніга – гэта вечны інструментарый і выхавання, і ідэалагічнай працы.
На литературный праздник приехали гости из Казахстана, учащиеся учреждений образования столицы, писатели и другие деятели культуры. В ближайшее время альбом поступит на книжные прилавки страны.