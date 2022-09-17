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В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова

17 сентября 2022 14:22
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Новости Беларуси. История оккупации в фотографиях и почтовых марках. Все это на страницах уникального альбома «Адзінства непераможнага народа». 17 сентября его презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова-1

Многолетний труд известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова смог увидеть свет при поддержке Союза писателей Беларуси и издательского дома «Звязда». Это первое издание в стране, собравшее все иллюстрации событий в период польской оккупации Западной Беларуси в начале прошлого века.

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова-4

Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента «За духовное возрождение»:
Люди тянутся к этим знаниям, особенно если это действительно какие-то уникальные, интересные материалы, документы, которые не найдешь, может быть, в массовой информации. Они есть здесь, и они действительно помогают осознать, кто мы, что мы, откуда мы, белорусы, и ощутить единство.

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова-7

Александр Карлюкевич, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Сёння апераджаюць уплывы на розум чалавека розных электронных рэсурсаў – Telegram-каналы, сацыяльныя сеткі. І ўсё ж такі кніга – гэта вечны інструментарый і выхавання, і ідэалагічнай працы.

В Минске презентовали книгу известного белорусского коллекционера Владимира Лиходедова-10

На литературный праздник приехали гости из Казахстана, учащиеся учреждений образования столицы, писатели и другие деятели культуры. В ближайшее время альбом поступит на книжные прилавки страны.

# Книги # общество # Владимир Лиходедов # Александр Карлюкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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