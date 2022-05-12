«Изящные произведения искусства». Какими приборами писали наши предки столетия назад?

Новости Беларуси. В эпоху Viber канцелярия уходит на второй план. Но вы даже не представляете, какая захватывающая биография у наших боевых товарищей – ручки и карандаша. Выставка «Тайны белорусской письменности» позволяет заглянуть за занавес прошлого, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. В путешествие зрителей отправил известный исследователь, автор проекта «В поисках утраченного» Владимир Лиходедов. Экспонаты, пропахшие чернилами, из его коллекции. Эволюция на кончике пера.

Алена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:

Первые образцы письменности на территории Беларуси находятся уже в высоком средневековье. Тысячу лет назад наши предки обменивались короткими бытовыми сообщениями, как мы сегодня в Тelegram или Viber. Чтобы написать текст на березовой коре, использовали специальные инструменты – писала. Это металлические стержни с заостренным концом. Все писала представляют собой очень изящные произведения искусства. Это личный предмет, и хотелось бы, конечно, чтобы он был красивым. Некоторые имеют плоские концы, но витое тельце. Голова утки, орнамент, какое-то чудное существо, похожее на дракона.

Здесь невольно оказываешься на высоком приеме у Радзивиллов, где в вальсе кружили дамы и кавалеры. Были даже специальные бальные книжечки, в которых записывали танцы и хранили в нагрудном кармане, чтобы не испортить внешний вид. Пылкие признания росчерком пера. В XIX веке даже издавали специальные формуляры с рекомендациями, как начать письмо и где расставить акценты. Чем не наши мотивационные тексты? Впечатляет и дорожный органайзер. Все включено.

Алена Бухал:

Во время путешествия хочется поделиться какими-то мыслями или срочно отправить сообщение. Для этих целей служили дорожные письменные наборы. Инструменты, которые занимают мало места, подобного плана миниатюрные записные книжки, совсем крошечки. Например, у Яна Барщевского, когда он описывал своего «Шляхтича Завальню», фиксировал. Путешествие по Полесью и белорусскому краю – без такого не обойтись было точно.

Глядя на эти ювелирные чернильницы, представляешь, как Винцент Дунин-Марцинкевич создавал свою «Идиллию» или маэстро Михаил Клеофас Огинский сочинял свои полонезы. XIX век – золотой не только в литературе, но и время расцвета деловой интеллигенции. Когда подпись на документах банкиров и дипломатов была на виду, а в рабочих кабинетах красовались драгоценные металлы. В стандартный набор обязательно входил нож для разрезания бумаги и фирменный штемпель.

Алена Бухал:

Мода XIX века – это классицизм и романтизм. Передает нам увлечение античной культурной. Можно увидеть варианты античных урн, цветов, использование камня, здесь есть высокотехнологичное приспособление. Для того чтобы перьевая ручка не выходила из строя, нам нужно после написания текста обязательно ее промыть, поэтому рядом есть приспособление, в котором мы набираем чернила, а другое рядом – то, где мы сможем это чернило удалить.

Это сегодня курсив и жирный рождается по щелчку мышки. А раньше нужно было хорошенько попотеть, выводя буквы, не продырявить бумагу и не поставить кляксу. На выставке представлен арсенал перьев различной толщины и диаметра, наклона, изгиба. Чтобы добиться идеального письма и порадовать адресата, были даже пигменты для цветных чернил. Особый интерес представляют лимитированные серии к 100-летию Мицкевича и юбилею отмены крепостного права.

Алена Бухал:

Были популярны и многоразовые карандаши, похожие на этот, где есть деревянное тело и куда заправляется грифель. Затачивать такой карандаш не нужно было. А были карандаши без деревянного тела, просто голый грифель, которыми вы пользуетесь, похожие на наши восковые мелки. Хотя кажется, что цветные карандаши и раскраски – это довольно современное нам веяние, появившееся будто бы недавно. В XIX веке люди активно использовали цветные карандаши. Самые первые популярные цвета – это красный и синий.

Любопытно, что производство карандашей впервые наладили в городе Нюрнберг в 1683 году. Смесь графита, серы и клея позволяла создавать зарисовки о жизни. В конце XVIII века французский механик и живописец Никола Жак Конте добавил к графиту сажу, глину, воду и крахмал. А прототип авторучки появился в 1888 году в США. Скромный клерк Джон Джейкоб Лауд придумал что-то наподобие маркера и шарикового дезодоранта. Таким приспособлением было легко оставлять отметки не только на бумаге, но даже на древесине. В начале XX века руку приложил легендарный Джордж Паркер. Затем рывок в 1930-х сделали братья Биро из Венгрии. Летопись, достойная фильма.

Алена Бухал:

В первой половине XX века появляется невероятное совершенно изобретение, привычное каждому из нас, – шариковая ручка. Конечно, это были довольно редкие продукты, но к 1960-1980-м годам шариковые ручки распространяются. Одно из таких прогрессивных изобретений XX века для облегчения нашей повседневной жизни. На выставке можно вспомнить школьные годы чудесные. И дело не только в промокашках и советских тетрадях с лозунгами о борьбе с колорадскими жуками. В витринах представлены дневники-прописи гимназистов конца XIX – начала XX века. Заглянем в эксклюзивный портфель.

Алена Бухал:

По выпускной ведомости ученика шестого класса минской гимназии можно увидеть, какие предметы были, сколько времени уделялось изучению языков. Мы уже не найдем здесь бронзовых чернильниц, красивых аксессуаров. Большинство выполнялось из дерева, доступного материала, но они поражают нас изяществом и красотой. Медвежата, которые помогали поддерживать порядок на книжных полках, совы, зайчики – все, что могло скрасить будни ученика.