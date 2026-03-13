Президент назвал центральные фигуры вертикали власти

Глава государства посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые касались не только АПК, но и мировой повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко подарили корову! Президент с рабочим визитом в Могилевской области

Например, Президента попросили рассказать об актуальном состоянии белорусско-американских отношений. Прозвучала и тема обеспечения безопасности Беларуси. У главы государства также спросили, кто останется в выигрыше от ближневосточного кризиса и роста цен на нефть. От внешней политики к внутренней. Журналисты задали Президенту прямой вопрос: чем именно он руководствуется, принимая те или иные кадровые решения? Тем более что недавние изменения в Конституции существенно скорректировали баланс власти, расставив новые акценты.

Алена Сырова, политический обозреватель:

У вас очень много кадровых дней, много кадровых перестановок совершаете. С учетом того, что мы приняли изменения в Конституцию и договорились публично о перераспределении полномочий, мне кажется, что это как-то могло повлиять на ваши решения и ваши подходы к принятию окончательного решения?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должна быть альтернатива. Не буду опять фамилии называть. Недавно Администрация предложила мне одну кандидатуру на должность, сказал, что даже не приходите. У меня будут какие-то сомнения, если я их назначаю, мы перепроверим. Есть кому перепроверять. Могут перепроверить. Я вчера абсолютно открыто об этом говорил. Залезть можем в любую дыру, и проверить человека тем более. Это определенная конкуренция. Ну и я потом должен что-то сравнивать, взвешивать. В средствах массовой информации, если о руководителях речь, то же самое. Ну они на виду, у нас их не так много, как руководителей районов. Ну областные руководители, это семь человек, это особенность. Тут уже кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральная фигура. Губернатор и премьер-министр.