На молодежном ЧЕ по борьбе белоруски добыли три золотые награды

Сегодня на молодежном чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Сербии, три белоруски сражались в финалах. Наши девушки показали стопроцентный результат и стали обладателями золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Демченко в весовой категории до 57 килограммов в упорной борьбе добыла викторию над украинкой Алиной Филипович со счетом 2:1. Наша спортсменка защитила титул. В прошлом году на континентальном первенстве она также заняла первое место.

Ксения Тереня в финальном поединке в весе до 65 килограммов боролась с россиянкой Екатериной Кошкиной. Белоруска уверенно вела со счетом 4:0, в итоге одержала победу (4:2) и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Белоруска Виктория Радькова поддержала своих подруг по команде и также завоевала золотую награду. В финале в весовой категории до 72 килограммов она уверенно справилась с хорваткой Викторией Вилк. Соперница не смогла ничего противопоставить белорусской спортсменке. Убедительная победа Виктории со счетом 11:0.

Кирилл Валевский в весовой категории до 77 в полуфинальной схватке уступил россиянину Даниилу Григорьеву – 0:3. Завтра белорус оспорит бронзу турнира.