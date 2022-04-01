«Фотография не врёт». Книгу о совместных победах Беларуси и России презентовали на выставке в Минске

Владимир Лиходедов, историк, писатель, коллекционер:

Фотография не врет. Что есть, то есть. Поэтому хотелось в этой книге показать историческую память, как было на самом деле в эти три страшные войны. Ведь тогда воевали наши предки, они все были вместе. Сейчас я не знаю, что происходит, не хочу давать ни оценку, ничего, я хочу показать, чтобы все задумались. Наши предки верили, воевали вместе, отстаивали свою страну. Она была в каждую войну разрушена, и только вместе мы ее могли отстроить, отстоять.