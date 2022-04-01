«Фотография не врёт». Книгу о совместных победах Беларуси и России презентовали на выставке в Минске

Новости Беларуси. Минск и Москва непобедимы, когда подставляют друг другу плечо. Таким мнением поделился посол России в нашей стране Борис Грызлов на открытии выставки ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борис Грызлов: «Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо». Подробнее здесь.
Центральным событием выставки стала презентация книги известного ученого и коллекционера Владимира Лиходедова «Единство непобедимого народа». Это книга – напоминание о единстве славянских народов, благодаря которому вместе удалось пройти через горести войны с Наполеоном, Первой мировой и Великой Отечественной. На страницах издания – снимки из личной коллекции автора. Его собрание насчитывает около 50 тысяч фотографий.
Владимир Лиходедов, историк, писатель, коллекционер:
Фотография не врет. Что есть, то есть. Поэтому хотелось в этой книге показать историческую память, как было на самом деле в эти три страшные войны. Ведь тогда воевали наши предки, они все были вместе. Сейчас я не знаю, что происходит, не хочу давать ни оценку, ничего, я хочу показать, чтобы все задумались. Наши предки верили, воевали вместе, отстаивали свою страну. Она была в каждую войну разрушена, и только вместе мы ее могли отстроить, отстоять.
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. 25 лет назад в этот день был подписан договор о Союзном государстве. За это время было реализовано более 60 совместных программ.
Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом. Подробнее здесь.