Прямой эфир

Лукашенко направил приветствие участникам II Международной межпартийной конференции

28 мая 2026 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко направил приветствие участникам II Международной межпартийной конференции. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости-героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие участникам II Международной межпартийной конференции-2

«Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг – не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме
28 мая 2026 10:34

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме

Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта
28 мая 2026 10:23

Какие профессии востребованы в 2026-м? Узнали у эксперта

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск
28 мая 2026 10:17

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск