В Минске прошел юбилейный вечер народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина

Актер известен по фильмам «Хождение по мукам», «Дети капитана Гранта», «Знак беды», «Дальнобойщики». Он сыграл более 140 образов в кино и театре. Его талант ярко раскрылся на «Беларусьфильме» и в Минском Театре-студии киноактера.

Николай Бурляев, народный артист России, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре:

Владимир Васильевич, он причастен к созданию шедевров, таких как «Восхождение», фильм Никита Михалкова «Урга» и фильм, который утаен от зрителей, в котором он играл у меня главную роль в фильме «Все впереди» по роману Белова. О таких людях, видимо, и говорил Христос: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, что сделает ее соленою?». Вот он не потерял силы. Он остался солью земли русской. Поэтому в планетарном масштабе фильмы, которые сейчас я обозначил, они будут показываться и за рубежом. Это уже история мирового кинематографа.

Вечер с поздравлениями коллег и поклонников завершился премьерным показом фильма «Мой дед», где Владимир Гостюхин исполнил главную роль. Картина получила признание на кинофестивале «Лiстапад», а актер был удостоен награды за лучшую мужскую роль.