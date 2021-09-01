Прямой эфир

Гостюхин о Лукашенко: «Если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить»

01 сентября 2021 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Да простит меня Александр Григорьевич, но о великом дадим сказать слово великим.

Гостюхин о Лукашенко: «Если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить»-1

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Конечно, это же каторжный труд, и поднимать страну, создавать – это огромные переживания, тем более со всех сторон накат. Я не представляю, как он выдержал это, просто не представляю. Со всех сторон. Из России, из Европы, из Америки – человек не для себя живет, не для власти ради власти, а для страны, что уникально само по себе, уникально просто. Сейчас таких нет. Они же обязательно себе под задницу нагребут, пока у власти, а он нет – для страны, для людей. Именно благодаря организации и людям, которых организовал на это Александр Григорьевич, удалось сохранить. И все завидуют нормальные люди. И если бы в России так произошло, Россия была бы сейчас богатейшая страна. Поэтому, как говорится, храни Господь и дай бог здоровья еще нашему Президенту. И я считаю, что если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить, зачем? Если ты разваливаешься, если ты живешь ради себя, под себя гребешь все, – тебя надо к чертовой матери убирать от власти. И чем быстрее, тем лучше. А если ты работаешь ради земли, страны – хай работает.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Гостюхин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни один военный патриота не воспитает». Александр Лукашенко о введении в школах новой должности
01 сентября 2021 20:08

«Ни один военный патриота не воспитает». Александр Лукашенко о введении в школах новой должности

«Сертификаты будут выдаваться однозначно». Где студенту в Минске можно получить документ о прохождении вакцинации
01 сентября 2021 19:41

«Сертификаты будут выдаваться однозначно». Где студенту в Минске можно получить документ о прохождении вакцинации

«Может быть, даже купим у них C-400». Какое вооружение Александр Лукашенко распорядился привезти в Беларусь?
01 сентября 2021 19:18

«Может быть, даже купим у них C-400». Какое вооружение Александр Лукашенко распорядился привезти в Беларусь?