Гостюхин о Лукашенко: «Если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить»

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

Конечно, это же каторжный труд, и поднимать страну, создавать – это огромные переживания, тем более со всех сторон накат. Я не представляю, как он выдержал это, просто не представляю. Со всех сторон. Из России, из Европы, из Америки – человек не для себя живет, не для власти ради власти, а для страны, что уникально само по себе, уникально просто. Сейчас таких нет. Они же обязательно себе под задницу нагребут, пока у власти, а он нет – для страны, для людей. Именно благодаря организации и людям, которых организовал на это Александр Григорьевич, удалось сохранить. И все завидуют нормальные люди. И если бы в России так произошло, Россия была бы сейчас богатейшая страна. Поэтому, как говорится, храни Господь и дай бог здоровья еще нашему Президенту. И я считаю, что если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить, зачем? Если ты разваливаешься, если ты живешь ради себя, под себя гребешь все, – тебя надо к чертовой матери убирать от власти. И чем быстрее, тем лучше. А если ты работаешь ради земли, страны – хай работает.