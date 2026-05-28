Брест принимает II Международную межпартийную конференцию

Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке – основные темы II Международной межпартийной конференции в Бресте. Ее организатором выступает белорусская партия «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 партийных организаций, в том числе Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. Делегация Беларуси озвучила идею построения безопасного и многополярного мира с равными правами для всех. Такую концепцию наша страна последовательно продвигает на различных международных площадках.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Мы не боимся альтернативных мнений. И для нас принципиально важно, чтобы в первую очередь возобладал разум. Разум в политике, в международных отношениях. И я уверена в том, что все заявленные спикеры сегодня неоднократно будут говорить о суверенитете, о независимости и прежде всего о мире, который мы должны сохранить во имя жизни следующих поколений.

Маликшо Неъматзода, первый заместитель председателя Народно-Демократической партии Таджикистана:

У нас с вами в плане наших руководителей общая судьба – они из народа. И поэтому всегда думают о народе, всегда стараются, чтобы людям хорошо. И они все делают ради мира не только у себя – и в регионе, и в мире. Их голоса слышат везде. Мы должны сегодня сохранить этот мир. Мы дружим между собой, а народы на нас полагаются.