В Великобритании заявили о наступающем продовольственном кризисе

Великобритания может остаться без продуктов питания. С таким предупреждением выступила группа международных экспертов. По их мнению продовольственная безопасность страны находится под серьезной угрозой. Если не принять срочных мер, то в ближайшее время наступит кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже к осени 2026 года, по прогнозам специалистов, цены на продукты увеличатся на половину. Не исключено, что многие позиции вовсе исчезнут с прилавков. Дело в том, что фермеры испытывают серьезные проблемы из-за жары после засушливой весны. Многие культуры дадут меньший урожай. От климатических аномалий страдает и животноводство, которое теряет пастбища. Экономические потери могут составить сотни миллионов фунтов стерлингов. Еще одним критическим фактором является блокировка Ормузского пролива. Из-за этого постоянно растущие цены на топливо и удобрения разоряют фермерские хозяйства. Группа экспертов направила правительству Великобритании письмо с призывом обновить национальную стратегию в области продовольствия, чтобы подготовить Королевство к будущему кризису.