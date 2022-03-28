При Советах был в каждой республике, но сохранился только в Беларуси. О каком театре идёт речь?
Новости Беларуси. Премьеру документального фильма «Театр киноактера» 28 марта представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одноименному театру в 2022 году исполнилось 40 лет. Самый ценный подарок к знаменательной дате преподнесла режиссер Галина Адамович. Лента основана на архивной хронике и личных историях тех, кто стоял у истоков студии.
Картина длится 41 минуту 40 секунд. В ней есть уникальные кадры, снятые в день открытия театра, а также съемки первого спектакля «Вся его жизнь» с Владимиром Гостюхиным в главной роли. 40 лет эти материалы пролежали в рассинхроне – отдельно позитив, негатив и звук. Возможно, если бы не идея о создании документального фильма, хроника так бы и остались в Белорусском архиве кинофотодокументов. В советское время Театр киноактера был в каждой республике, а теперь сохранился только в Беларуси.
Галина Адамович, режиссер-документалист:
Мало кто помнит, но на самом деле в штате киностудии были киноактеры, которые очень много снимались в советское время. Но в простое, когда не было съемок, они болтались по студии. И это была хорошая идея, чтобы актеры не теряли навык, чтобы был тренинг, чтобы они выходили на сцену. И на самом деле только в нашей стране этот театр-студия сохранился. Он еще сохранился в Москве, но сейчас он под эгидой Никиты Михалкова. А во всех остальных республиках это развалилось, к сожалению. У нас, мне кажется, он в хорошей форме все-таки. Театр работает, люди туда ходят, и много любителей этого театра. Это здорово.
Последние 30 лет Театром киноактера руководит народный артист Беларуси Александр Ефремов. За свою творческую жизнь он снял порядка полусотни кинокартин и поставил 12 спектаклей. Еще в 22 фильмах он заявил себя в роли актера.