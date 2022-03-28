При Советах был в каждой республике, но сохранился только в Беларуси. О каком театре идёт речь?

Картина длится 41 минуту 40 секунд. В ней есть уникальные кадры, снятые в день открытия театра, а также съемки первого спектакля «Вся его жизнь» с Владимиром Гостюхиным в главной роли. 40 лет эти материалы пролежали в рассинхроне – отдельно позитив, негатив и звук. Возможно, если бы не идея о создании документального фильма, хроника так бы и остались в Белорусском архиве кинофотодокументов. В советское время Театр киноактера был в каждой республике, а теперь сохранился только в Беларуси.

Галина Адамович, режиссер-документалист:

Мало кто помнит, но на самом деле в штате киностудии были киноактеры, которые очень много снимались в советское время. Но в простое, когда не было съемок, они болтались по студии. И это была хорошая идея, чтобы актеры не теряли навык, чтобы был тренинг, чтобы они выходили на сцену. И на самом деле только в нашей стране этот театр-студия сохранился. Он еще сохранился в Москве, но сейчас он под эгидой Никиты Михалкова. А во всех остальных республиках это развалилось, к сожалению. У нас, мне кажется, он в хорошей форме все-таки. Театр работает, люди туда ходят, и много любителей этого театра. Это здорово.