Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина

Актер, которого называют «своим» и в Беларуси и в России. В столичном кинотеатре «Москва» состоялся юбилейный вечер в честь 80-летия народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошел юбилейный вечер народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина.

За плечами актера десятки легендарных ролей, от трагических до комедийных, но в каждой из них он оставался понятным, глубоким, близким миллионам. Не стала исключением и картина «Мой деда», главную роль в которой сыграл Владимир Васильевич. Премьерный показ фильма стал частью вечера. О пути актера в театре, в кино и по жизни расскажут наши корреспонденты.

Владимир Гостюхин создал десятки глубоких образов, в каждом из которых он органичен и правдив – будь то главная роль или эпизод без титров. Путь к признанию он начал с работы электриком на стадионе в Свердловске. Этот суровый жизненный опыт и сформировал ту исключительную достоверность, за которую актера полюбил народ.

Судьбоносным стал 1976 год. Лариса Шепитько пригласила Владимира Гостюхина в свою драму «Восхождение». На роль рыбака, предателя, перешедшего на сторону фашистов, пробовался Владимир Высоцкий. Но ни ему, ни режиссеру фильма Ларисе Шепитько Гостюхин своей неистовой игрой не оставил выбора. Он настолько сильно вжился в роль, что после съемок финальной сцены буквально потерял сознание от эмоционального истощения.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

«Восхождение Ларисы Шепитько» – это шедевр, в котором, видимо, я состоялся и как актер и как личность. Это великая школа у великой Ларисы Шепитько. Особое место в сердце Владимира Гостюхина занимает театр. Нет права на дубль, а диалог со зрителем идет здесь и сейчас. Актер признается: он остро чувствует малейшую неискренность в зале и не терпит пустоты ни на сцене, ни в партере. Для него искусство – это всегда честный разговор

Владимир Гостюхин:

Мы с Аллой играли «Миленький ты мой» и вот где-то в середине зала поселились такие молодые ребята. Я так засек, все время шли такие комментарии. Мне это надоело и в какой-то момент я остановил действие и сказал: «Ну ты выйди отсюда и не мешай людям смотреть». О его прямом и бескомпромиссном характере ходят легенды. Гостюхин не умеет лукавить: если он чувствует, что истина уходит из кадра, он будет спорить до хрипоты, даже с самыми именитыми режиссерами.

Николай Бурляев, народный артист России, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре:

На все, что я ему предлагал, он говорил: «Нет, ну что ты, нет, это не то...», и все он делал то, что нужно. Может, даже и не нужно было это мне ему говорить. Когда он уже готов, а я еще с чем-то режиссерским. Трудный был артист для меня, но я его очень люблю, он для меня больше, чем артист, он соратник, друг.