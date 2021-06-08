Владимир Путин наградил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина орденом Дружбы
Новости Беларуси. По-настоящему народный артист. За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Беларуси Владимир Гостюхин награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостюхин родился в Свердловске. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки».
Сегодня он народный артист Беларуси, лауреат государственных премий СССР и БССР, удостоен премии Союзного государства. На его счету множество престижных кинофестивалей и театральных форумов.