​Владимир Путин наградил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина орденом Дружбы

Новости Беларуси. По-настоящему народный артист. За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Беларуси Владимир Гостюхин награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостюхин родился в Свердловске. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки».